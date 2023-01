‘Ik belde Ajax en zei: ’Om kampioen te worden moeten jullie hem meteen halen‘’

Vrijdag, 27 januari 2023 om 21:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:18

In Vloggertje gaat presentator Mounir Boualin op bezoek bij bekende gezichten uit de voetballerij. Deze keer praat hij bij met oud-doelman Dennis Gentenaar, die anekdotes naar boven haalt over bijvoorbeeld zijn tijd bij NEC, Borussia Dortmund en Ajax. Samen vragen ze zich af waarom de top van Nederland nooit toesloeg bij het fenomeen van VVV-Venlo.

Gentenaar doorliep de jeugdopleiding van NEC en klom zich langzamerhand op tot eerste doelman van de Nijmegenaren. Gentenaar groeide uit tot een van de sleutelspelers en maakte zich bij de supporters geliefd vanwege zijn uitgesproken afkeer jegens aartsrivaal Vitesse. "In de Matrixx (een discotheek in Nijmegen, red.) kwam ik een paar supporters van NEC tegen. Zij zeiden tegen me dat ik 'een keer wat leuks moest doen', waarop ik beloofde dat ik mijn haren rood, zwart en groen zou verven voor de wedstrijd bij Vitesse. Het uitvak zat vol en werd helemaal gek, maar die anderen (Vitesse-supporters, red.) werden natuurlijk óók helemaal gek. Dat was volgens mij de wedstrijd dat ze een bommetje gooiden. Maar goed, als je dat soort dingen doet, moet je ook kunnen ontvangen."

Een transfer naar GelreDome heeft Gentenaar dan ook nooit overwogen. "Er werd me weleens gevraagd: Stel nou dat je tien miljoen euro zou krijgen. Dat ben je toch niet goed als je niet gaat? Ik zei daarop dat ze van die tien miljoen failliet zouden moeten gaan, dan zou ik het misschien nog doen." In de zomer van 2005 kreeg Gentenaar zijn beloning in de vorm van een transfer naar Borussia Dortmund, al moest hij het wel doen met een reserverol. "Ik kreeg de kans om bij een grotere club in een grotere competitie te spelen". legt Gentenaar uit. Bij BVB speelde hij samen met grootheden als Tomás Rosický en Jan Koller. "Hij was echt een reus", doelt Gentenaar op de 2,03 meter lange Tsjechische spits. "Toen ik een bal terugkreeg en we onder druk stonden, dacht ik: Zoek Koller maar."

Na één seizoen in Duitsland maakte Gentenaar in 2006 een transfer naar Ajax, waar hij zich ook schikte in een reserverol. "Je had Maarten Stekelenburg en Kenneth Vermeer daar. Weet je, om voor zo'n Nederlandse club te spelen... Ik vond het wel prima." Na drie seizoenen in de hoofdstad trok de sluitpost naar VVV-Venlo. Daar sprong één teamgenoot boven alle anderen uit. "Niels Fleuren", lacht Gentenaar. Niet Fleuren, maar Keisuke Honda was de absolute ster in Venlo. "In de eerste week dat ik daar trainde belde ik iemand van Ajax en zei: 'Luister, als jullie kampioen willen worden, moeten jullie hem meteen halen.' Waarom Ajax het niet deed, weet ik niet. Hij was niet supersnel of zo, maar als iemand instapte, was hij weg."