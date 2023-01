Ajax krijgt ‘nee’ te horen van zeer succesvolle bondscoach en twee anderen

Vrijdag, 27 januari 2023 om 21:06 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:20

Ajax heeft Zlatko Dalic tevergeefs benaderd om de donderdag ontslagen Alfred Schreuder op te volgen als coach in Amsterdam. Dat meldt De Telegraaf vrijdag in de Kick-off-podcast. In totaal benaderden de Amsterdammers volgens Mike Verweij drie trainers die Schreuder zouden kunnen opvolgen, maar Ajax kreeg drie keer ‘nee’ te horen.

“Er is contact gelegd met Dalic, de bondscoach van Kroatië”, begint Verweij. “Daar hebben ze een contactje mee gelegd, om te kijken of hij ervoor openstond om de trainer van Ajax te worden. We hebben begrepen dat er in totaal drie mensen gepolst zijn om het definitief over te nemen van Schreuder als het mis mocht gaan, en drie keer is Ajax ‘nee’ verkocht. Dat is in het verleden natuurlijk ook wel eens anders geweest. Ajax staat er op dit moment niet goed op.”

Collega Valentijn Driessen is niet verbaasd dat Dalic de overstap niet wil maken. “Die Dalic zal natuurlijk sowieso het seizoen afmaken bij Kroatië, want die hebben de Final Four (van de Nations League, red.) in juni”, aldus de journalist. Daarin nemen de Kroaten het allereerst op tegen Nederland, op 14 juni in De Kuip in Rotterdam.

Dalic is sinds 2017 bondscoach van Kroatië. Met het land haalde hij de finale van het WK 2018, die met 4-2 werd verloren van Frankrijk. Ook tijdens het afgelopen WK deed Kroatië het knap, met een derde plaats. Voorlopig blijft Dalic Kroatië dus nog trouw, waardoor Ajax een streep door zijn naam kan zetten. Eerder op vrijdag werd al bekend dat John Heitinga zondagmiddag, als de club op bezoek gaat bij Excelsior, als eindverantwoordelijke op de bank zit bij Ajax. Hoelang hij die rol blijft vervullen, zal afhankelijk zijn van het succes van de huidige nummer vijf van de Eredivisie in zijn zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach.

Michael Reschke

Behalve nieuws over potentiële nieuwe trainers, meldt Verweij ook nog dat Ajax in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur uit is gekomen bij Michael Reschke, die voorheen werkzaam was bij onder meer Bayern München en Schalke 04. Ook door zijn naam kan de club echter een streep zetten. “Het is een oude bekende van Klaas-Jan Huntelaar, maar ook hij heeft bedankt voor de eer”, aldus Verweij.