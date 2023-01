Van Hanegem: ‘Dat bestaat niet, hoe komt Van der Sar daar in godsnaam op?’

Vrijdag, 27 januari 2023 om 20:36 • Rian Rosendaal

Willem van Hanegem kon donderdagavond niet geloven wat hij hoorde uit de mond van Edwin van der Sar. De algemeen directeur zei dat hij Alfred Schreuder niet had ontslagen bij een winnend doelpunt van Ajax in blessuretijd tegen FC Volendam (1-1). De Kromme snapt werkelijk niet waarom de voormalig doelman tijdens de persconferentie tot deze uitspraak kwam.

"Dat bestaat niet. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Hoe kom je daar in godsnaam op?", aldus de zeer verbaasde Van Hanegem in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. De trainer in ruste vind het sowieso opvallend dat Schreuder gelijk na Volendam-thuis de laan werd uitgestuurd. "Ik heb het niet meegemaakt, maar het zal weleens gebeurd zijn. Maar het gekke is dat 'die lange' (Van der Sar, red.) nu opeens iets gaat zeggen. Had dan twee of drie wedstrijden daarvoor iets gezegd."

"Nu heeft iedereen die daar maar iets te zeggen heeft daar iets te zeiken over de trainer. Nou dat was toch erg", neemt Van Hanegem Schreuder enigszins in bescherming. "Op een gegeven moment denk je dat kan nooit standhouden. Ook al hadden ze bij wijze van spreken nu met 2-1 gewonnen ofzo, dan was het ook niet goed geweest." Volgens de oud-trainer van Feyenoord hda Ajax Schreuder niet zolang moeten laten bungelen.

"Je had die trainer al drie of vier weken daarvoor kunnen ontslaan. Maar niet de hele tijd dat gezanik en gezeur van die mensen allemaal tegen hem", foetert Van Hanegem. "En al die betweters die allemaal op de televisie zitten, dat is ook verschrikkelijk." De voetbalvolger liet zich ook niet onbetuigd over de kwakkelende Ajax-selectie. Mocht er vanaf nu goed worden gevoetbald, dan zijn de spelers in de ogen van Van Hanegem 'waardeloze gasten'.