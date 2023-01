Kieft: ‘Van hem trok Schreuder nooit zijn handen af, hoe slecht hij ook was’

Vrijdag, 27 januari 2023 om 20:02 • Rian Rosendaal

Wim Kieft kijkt niet op van het ontslag van Alfred Schreuder bij Ajax. Volgens de columnist van De Telegraaf durfde de weggestuurde trainer geen keuze te maken en mist hij de kwaliteiten om een topclub te leiden. Kieft zag de nodige miskopen binnenkomen bij Ajax en zet daarnaast vraagtekens bij de manier waarop Schreuder omging met aanvoerder Dusan Tadic.

Kieft laat weinig heel van het aankoopbeleid van Ajax van vorig jaar zomer. "Bijna allemaal miskopen. Wat een geldverkwisting heeft plaatsgevonden door het falende aankoopbeleid. Ga maar na: voor Bergwijn werd meer dan 30 miljoen euro betaald, Bassey kostte bijna 25 miljoen euro, Wijndal kwam voor zo’n tien miljoen euro over van AZ", somt de oud-aanvaller op in zijn wekelijkse bijdrage. Kieft lijkt vooral teleurgesteld te zijn in Brobbey. "Die presteert zo slecht dat ze de bonus van drie miljoen euro waarschijnlijk in hun zak kunnen houden in Amsterdam."

Tadic niet aangepakt

De analist verlegt de aandacht naar Schreuder en trekt een harde conclusie. Volgens hem heeft de ontslagen coach niet 'de body, persoonlijkheid en inhoud' om Ajax te trainen. "Zie hoe hij de affaire Daley Blind aanpakte. Het is lastig als je een aantal belangrijke spelers ziet vertrekken en je twee routiniers hebt rondlopen van wie je langzaam afscheid moet nemen zoals Blind en je aanvoerder Dusan Tadic." Vooral over laatstgenoemde heeft Kieft zich verbaasd. "Van die laatste trok hij nooit zijn handen af, hoe slecht Tadic ook voor de dag kwam. Hij is geen schim meer van de speler van twee jaar geleden en dan moet je gaan verversen als trainer."

"Nu laadde hij zelfs de verdenking op zich dat hij Tadic niet durfde aan te pakken. Het is een van de dossiers die Schreuder gewoon slecht gemanaged heeft", deelt Kieft een onvoldoende uit aan de kortstondige periode van de oefenmeester in Amsterdam. Tadic zelf zei zich te schamen voor de malaise bij Ajax. "Alle spelers moeten dat voelen, want wij hebben het laten afweten in het veld", werd hij geciteerd door Voetbal International. "Voor de zoveelste keer dit seizoen niet winnen, dat kan en mag niet bij Ajax gebeuren. Dan wordt er automatisch naar de trainer gekeken, zo werkt het in het voetbal, maar ik vind dat wij allemaal in de spiegel moeten kijken als spelers."