Besiktas scoort werelddoelpunten en boekt vijfde zege op rij; Fer blundert

Vrijdag, 27 januari 2023 om 20:00 • Jonathan van Haaster

Besiktas heeft zijn vijfde overwinning op rij in de Turkse Süper Lig geboekt. Op eigen veld was de ploeg van trainer Senol Günes met 3-0 te sterk voor Alanyaspor dankzij doelpunten van Cenk Tosun (tweemaal) en Dele Alli. Bij de treffer van laatstgenoemde ging Leroy Fer de fout in door de bal niet op tijd weg te werken. Door de overwinning nestelt Besiktas zich op de derde plaats. De achterstand op koploper Galatasaray bedraagt zeven punten, terwijl nummer twee Fenerbahçe drie punten meer heeft verzameld. Alanyaspor is terug te vinden op de negende positie.

Besiktas begon scherpt aan de wedstrijd en via Vincent Aboubakar kwam het al binnen een paar minuten bijna op 1-0. De spits omspeelde de doelman, maar zag een verdediger zijn inzet ongedaan maken. Na ruim een kwartier spelen kreeg Besiktas een strafschop. Tosun werd door de doelman gevloerd, ging zelf achter de bal staan en faalde niet: 1-0. Na 35 minuten dacht Aboubakar de score te verdubbelen. Een lange bal kwam terecht bij Jackson Muleka, die na zijn controle zag dat Aboubakar er beter voor stond. De Kameroener had vervolgens een magnifieke lob in huis. Tot teleurstelling van de thuisploeg werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel van Muleka.

Vlak na rust kwam Besiktas op 2-0. Gedson Fernandes had een fraaie steekpass in huis op Tosun, die met links verwoestend via de onderkant van de lat raak schoot. Besiktas drukte door en kwam bijna op 3-0, maar Muleka kwam een teenlengte tekort om binnen te tikken. De derde treffer viel even later alsnog. Alanyaspor-doelman bracht Leroy Fer in een lastige situatie, door hem vlak voor het doel aan te spelen. De voormalig Feyenoorder leed desondanks knullig balverlies en zag Alli profiteren: 3-0. Aan de andere kant kreeg Koka de kans om de wedstrijd nog spannend te maken. Oog in oog met doelman Mert Günok schoot de Egyptenaar echter naast. In de slotfase zag Necip Uysal zijn schot nog tegen de paal belanden.