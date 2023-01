PSV krijgt flinke concurrentie in strijd om Sulemana na bod van 20 miljoen euro

Vrijdag, 27 januari 2023 om 18:29 • Jordi Tomasowa

PSV lijkt de komst van Kamaldeen Sulemana uit het hoofd te moeten zetten. Volgens L’Équipe en The Athletic heeft Southampton een bod van twintig miljoen euro uitgebracht op de twintigjarige vleugelaanvaller van Stade Rennes. PSV is ook nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Sulemana, die trainer Ruud van Nistelrooij meer aanvallende opties moet geven na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke.

Woensdag wisten L'Équipe en het Eindhovens Dagblad te melden dat PSV, net als Southampton, een bod heeft uitgebracht op de Ghanees. Het afgeslagen voorstel van de Eindhovenaren bestond uit een vaste transfersom van vijftien miljoen euro, exclusief twee miljoen euro aan bonussen. Southampton deed zelfs een openingsbod van zeventien miljoen euro. Beide biedingen werden door Rennes echter van tafel geveegd, maar Southampton is standvastig en heeft nu een tweede bod van twintig miljoen euro op Sulemana uitgebracht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is onduidelijk of PSV bereid is het door Southampton verhoogde bod te evenaren. Sulemana, die in West-Frankrijk nog onder contract staat tot medio 2026, zou in het Philips Stadion de opvolger moeten worden van de naar Liverpool vertrokken Gakpo. Het is niet voor het eerst dat de vleugelspeler in verband wordt gebracht met een transfer naar een Nederlandse topclub. In juli 2021 hengelde Ajax nadrukkelijk naar de diensten van Sulemana, die destijds koos voor een Frans avontuur. Voor Rennes staat Sulemana na 46 officiële optredens op zes doelpunten en vier assists.

Vertessen

PSV versterkte zich tijdens de winterse transferwindow tot nog toe alleen met Fábio Silva. De twintigjarige spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Yorbe Vertessen staat door de tijdelijke komst van Silva op de nominatie om verhuurd te worden. Volgens het Eindhovens Dagblad vertrekt Vertessen op huurbasis naar Union Sint-Gillis. Bij de huidige nummer twee van België hoopt de 22-jarige aanvaller op meer speeltijd.