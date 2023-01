Ounahi heeft toptransfer te pakken na heerlijk WK met Marokko

Vrijdag, 27 januari 2023 om 20:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:05

SCO Angers en Olympique Marseille hebben een akkoord bereikt over Azzedine Ounahi, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano te melden. Volgens de Italiaanse journalist betaalt l'OM acht miljoen euro voor de diensten van de technicus. Daarnaast kan Angers nog twee miljoen euro aan bonussen toucheren en heeft het een doorverkooppercentage afgedwongen. Ounahi zelf is het met Marseille ook eens geworden over de persoonlijke voorwaarden en zal tot medio 2027 tekenen.

Ounahi ontpopte zich tijdens het afgelopen WK in Qatar als een van de smaakmakers van het toernooi. De begaafde middenvelder haalde met Marokko de halve finale en blonk ook individueel uit. Het leverde hem een uitverkiezing op in het officiële team van het toernooi, net als landgenoten Sofyan Amrabat en Achraf Hakimi. Na afloop van het WK barstten de geruchten omtrent de rechtspoot los. Begin januari meldde Romano dat Ounahi in de nadrukkelijke belangstelling stond van Napoli, dat een bod van vijftien miljoen euro uitbracht.

Angers had liever gezien dat Ounahi het seizoen bij de club zou afmaken, maar dat gaat na het akkoord met Marseille niet meer gebeuren. De zeventienvoudig international was voorafgaand aan het WK nog relatief onbekend bij veel Europese topclubs. Ounahi wist zich namelijk in de eerste seizoenshelft niet te onttrekken aan de sportieve malaise bij Angers, dat na negentien speelronden hekkensluiter is in de Ligue 1. Ounahi kwam dit seizoen voor de WK-onderbreking veertien keer uit voor Angers. Na het WK kampte hij met een blessure, maar in de bekerwedstrijd tegen Clermont Foot (1-2 nederlaag) maakte hij zijn rentree.

Na het WK wisten Mundo Deportivo en het Franse RMC Sport al te melden dat zowel Barcelona als Napoli geïnteresseerd waren in de technisch vaardige middenvelder. Ook Internazionale, Olympique Marseille en Leicester City zouden Ounahi op het verlanglijstje hebben staan. Napoli leek na zijn bod van vijftien miljoen euro lange tijd de beste papieren te hebben om de 22-jarige Ounahi aan te trekken, maar vist dus achter het net.