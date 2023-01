PSV is overtuigd en gaat om de tafel om succesvolle huurling te kopen

Vrijdag, 27 januari 2023 om 17:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:43

PSV wil Jarrad Branthwaite kopen van Everton, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De centrale verdediger wordt momenteel gehuurd en maakt een uitstekende indruk in Eindhoven. De clubleiding is overtuigd van zijn kwaliteiten en wil Branthwaite daarom voor de langere termijn vastleggen.

Branthwaite verklaarde eerder al dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft in Eindhoven en zei zich goed te kunnen ontwikkelen bij zijn tijdelijke werkgever. De twintigjarige Engelsman was tijdens de eerste seizoenshelft voornamelijk bankzitter, maar na de WK-onderbreking is hij verzekerd van een basisplaats. Everton en PSV zijn momenteel in gesprek over de situatie van de mandekker, die nog tot medio 2025 vastligt op Goodison Park. Wel hebben the Toffees de optie om het contract met één jaar te verlengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Of Branthwaite daadwerkelijk een langdurige verbintenis bij PSV zal ondertekenen, is echter nog de vraag. Naast de Eindhovenaren is ook AS Roma in de markt voor de centrumverdediger. Wel heeft PSV zich al tot het einde van het seizoen verzekerd van zijn diensten. Bronnen hebben aan het Eindhovens Dagblad gemeld dat Branthwaite minimaal vier à vijf miljoen euro moet opleveren, wat wordt bestempeld als 'een koopje'. Branthwaite droeg tot op heden zestien keer het shirt van PSV en maakte in de Eredivisie-topper tegen Feyenoord (4-3 winst) zijn enige treffer.

Everton kent tot nu toe een dramatisch seizoen. De club uit Liverpool staat op doelsaldo negentiende en ontsloeg manager Frank Lampard onlangs vanwege de slechte resultaten. In de zoektocht naar versterkingen kwam de club uit bij Arnaut Danjuma, die op het laatste moment koos voor Tottenham Hotspur. Daarnaast heeft eigenaar Farhad Moshiri deze week aangekondigd de club in de verkoop te doen. Volgens het Eindhovens Daglad zou de ploeg geld nodig hebben om voor het einde van de transferwindow versterkingen aan te trekken, wat een definitieve transfer van Branthwaite waarschijnlijker kan maken.