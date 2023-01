Slot gaat in gesprek met Kökçü: 'Wilde ik het vandaag met hem over hebben’

Vrijdag, 27 januari 2023 om 16:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:46

Volgens Feyenoord-trainer Arne Slot kan Orkun Kökçü in mentaal opzicht nog een stap zetten. De 22-jarige middenvelder is ook dit seizoen weer een onbetwiste basisspeler bij Feyenoord. Slot is zeer tevreden over zijn pupil, toch vindt hij dat Kökçü beter om moet gaan met teleurstellingen.

“Orkun heeft zich op heel veel punten ontwikkeld, eigenlijk op alle punten van het voetbal”, zei Slot op de persconferentie in aanloop naar de Eredivisie-kraker tegen FC Twente van aanstaande zondag. De trainer kreeg van NOS-journalist Angelo Terwiel de vraag of Kökçü zich ook op sociaal vlak heeft ontwikkeld. “Ik vond Orkun al een zeer sociale jongen in de groep, dus dat is wel het laatste waarin hij zich ontwikkeld heeft. Dat jullie als buitenwereld daar misschien een ander gevoel bij hebben gekregen, is wat anders. Orkun was én is een zeer sociale jongen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij is aan de bal en zonder de bal beter geworden en hij is inderdaad nog dominanter aanwezig”, vervolgde Slot. “Hij kan mentaal op sommige momenten nog een klein stapje maken, maar het zou ook gek zijn als er helemaal geen ruimte meer is voor verbetering.” De 44-jarige oefenmeester doelde vooral op de manier waarop Kökçü omgaat met teleurstellingen. “Niet zozeer een grote teleurstelling als een wedstrijd verliezen, maar ook momenten in de wedstrijd. Als je een bal wel of niet krijgt, of als je eigen pass wel of niet aankomt.”

Slot vindt dat Kökçü zich op dit soort vlakken al enorm verbeterd heeft. “Maar dat is een ongoing process, waar ik eigenlijk vandaag weer met hem over wilde spreken. Omdat ik vandaag even geen tijd had, is dat gesprek naar morgenochtend verplaatst”, zei Slot. “Dat gaat om hele kleine dingetjes. Een speler als Orkun heeft binnen Feyenoord niet heel veel ruimte om zich nog veel te ontwikkelen, want hij zit al aardig aan zijn plafond bij deze club, maar waar mogelijk probeer ik toch mogelijkheden voor verbetering te zien.”