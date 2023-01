Wat gaat Ajax doen: Van Gaal, Slot, Bosz of toch een buitenlander?

Vrijdag, 27 januari 2023 om 15:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:28

Het 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam werd Alfred Schreuder donderdagavond fataal bij het zwalkende Ajax. John Heitinga neemt voorlopig de honneurs waar in de Johan Cruijff ArenA, maar dat lijkt geen oplossing te zijn voor de lange termijn. De grote vraag is dan ook: wie volgt Schreuder definitief op bij Ajax? Voetbalzone zet de meest geschikte kandidaten uit binnen- en buitenland op een rijtje.

Peter Bosz

Volgens Mike Verweij van De Telegraaf zou Bosz een 'uitstekende optie' zijn. De momenteel clubloze trainer was in het seizoen 2016/17 al werkzaam in Amsterdam en haalde toen gelijk de finale van de Europa League. Bosz wilde onlangs bij ESPN niet al te diep ingaan op een mogelijke terugkeer bij Ajax. "Stel dat ik nu naar de tv zit te kijken, naar een collega. Alfred is voor mij meer dan een collega, dus nee, die vraag moet je absoluut niet aan mij stellen", klonk het bij Goedemorgen Eredivisie. "Ik ben niet achterlijk, ik snap de vraag wel, maar ik vind het niet netjes om daar iets over te zeggen. Dat ga ik niet doen." Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman, met wie hij niet meer wilde samenwerken, zijn weg bij Ajax, Edwin van der Sar nog niet.

Arne Slot

Voormalig doelman Ronald Waterreus weet het zeker: Ajax moet voor Slot gaan. "Ik zou Slot, de trainer die Feyenoord Ajax-voetbal laat spelen, onmiddellijk voor vier seizoenen vastleggen. Hij voldoet aan alle eigenschappen om van Ajax weer Ajax maken, als trainer én als uithangbord", zei hij onlangs in gesprek met De Limburger. Slot beschikt over een clausule in zijn tot medio 2025 lopende contract, waardoor hij kan vertrekken als er een mooie kans voorbijkomt. Algemeen directeur Dennis te Kloese zei in november bij ESPN nog dat Ajax 'zeker niet' hoeft aan te kloppen voor de coach.

Zou Ajax het aandurven om bij Arne Slot aan te kloppen?

Louis van Gaal

Het WK in Qatar was in principe het laatste kunstje van de inmiddels 71-jarige Van Gaal. Het is echter niet uit te sluiten dat de voormalig bondscoach gevoelig is voor de lokroep uit Amsterdam, zodat de cirkel helemaal rond is. Het laatste Europese succes, de Champions League in 1995, was het werk van de toen nog jonge oefenmeester. Van Gaal heeft bij het Nederlands elftal bewezen dat hij goed kan samenwerken met jonge spelers en dat hij een elftal kan bouwen dat resultaten boekt. Hij heeft wel al meermaals gezegd dat hij alleen het coachen van een land nog interessant vindt.

John Heitinga

De voormalig verdediger, die jarenlang voor Ajax uitkwam, neemt de komende tijd de taken van de ontslagen Schreuder over. De coach van Jong Ajax was aanvankelijk in beeld als extra assistent van Schreuder, maar is inmiddels doorgeschoven door de clubleiding. Heitinga wilde het beloftenelftal liever niet halverwege het seizoen in de steek laten. Hij beseft echter dat Ajax in deze moeilijke tijden een klemmend beroep op hem doet. De gewezen voorstopper zit zondag voor het eerst op de bank tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen Excelsior.

Frank de Boer

De Boer loodste Ajax naar vier kampioenschappen (2011 t/m 2014) en was in mei 2016 op weg naar de vijfde titel. Op de slotdag van het Eredivisie-seizoen ging het toen echter helemaal mis tegen De Graafschap, waardoor PSV alsnog kampioen werd. De momenteel werkloze coach kende nadien minder succesvolle avonturen bij Crystal Palace, Internazionale, Atlanta United en het Nederlands elftal. De Boer ziet in Ajax, mits ze hem bellen, de kans om zijn trainersloopbaan uit het slop te halen.

Frank de Boer was in zijn eerste periode heel succesvol bij Ajax.

Wim Jonk

Het gelijkspel tegen het door Jonk getrainde Volendam bleek donderdag dus fataal te zijn voor Schreuder. De voormalig middenvelder is een echte Ajacied, al kwam het in 2015 tot een breuk vanwege onenigheid met de directie en Johan Cruijff. Het toenmalige hoofd opleidingen koos destijds voor een tussentijds vertrek uit Amsterdam. Qua spelstijl en opvattingen zou Jonk goed bij Ajax passen, al lijkt hij de kandidaat te zijn die bovenaan het lijstje staat van algemeen directeur Edwin van der Sar.

Buitenlandse opties voor Ajax

Luis Enrique

De 52-jarige coach is per direct beschikbaar na het voor Spanje teleurstellend verlopen WK in Qatar, met de achtste finale als eindstation. De Spanjaard heeft bij onder meer Barcelona en de nationale ploeg van Spanje laten zien dat hij een liefhebber is van aanvallend en dominant voetbal. In dat kader zou Luis Enrique goed passen bij de filosofie van Ajax, mocht het bestuur voor een buitenlandse trainer willen gaan. Het is de vraag of de Spaanse keuzeheer trek heeft in een avontuur in de Eredivisie.

Mauricio Pochettino

De meeste supporters van Ajax zullen bij Pochettino denken aan 2019, toen hij als manager van Tottenham Hotspur Ajax op dramatische wijze uitschakelde in de halve finale van de Champions League. De Argentijnse trainer past qua manier van over voetballen denken waarschijnlijk goed in de filosofie van Ajax. De vraag is ook hier of de clubloze Pochettino de Nederlandse competitie ziet zitten en of Ajax het waarschijnlijk exorbitante jaarsalaris kan opbrengen.

Mauricio Pochettino lijkt goed in de filosofie van Ajax te passen.

Thomas Tuchel

De Duitser bezorgde Chelsea in 2021 voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de Champions League. Anderhalf jaar later gooide eigenaar Todd Boehly hem op straat na een reeks teleurstellende resultaten. Tuchel kende bij Chelsea geen al te beste werkrelatie met Hakim Ziyech, die de laatste maanden meermaals gelinkt is aan Ajax. Het lijkt erop dat de Duitse trainer wacht op een nieuwe kans in de Premier League of een avontuur in een andere Europese topcompetitie.

Marcelo Gallardo

De Argentijn (46) vertrok vorig jaar bij River Plate na het veroveren van veertien prijzen in acht seizoenen. De voormalig middenvelder van onder meer Paris Saint-Germain staat te boek als een gedurfde coach en wacht al enkele maanden op zijn eerste kans bij een Europese club. Gallardo werd in het verleden al eens genoemd bij zowel Barcelona als Real Madrid. Hij geniet na enkele turbulente jaren bij River Plate van een break, zodat hij met nieuwe energie aan een volgende klus kan beginnen.