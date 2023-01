Slot wijst naar Van Bronckhorst en Cocu na ontslag van Schreuder

Vrijdag, 27 januari 2023 om 14:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:02

Arne Slot heeft Alfred Schreuder een appje gestuurd na zijn ontslag bij Ajax. De trainer van Feyenoord speelde in het seizoen 2002/03 samen met Schreuder bij NAC Breda en spreekt zijn collega nog regelmatig. "Ik vind het ontslag vooral voor hemzelf heel jammer, want Alfred ken ik ook wat beter dan andere collega’s", aldus Slot.

Op de persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel met FC Twente van aanstaande zondag liet Slot zich uit over het ontslag van Schreuder, die donderdagavond door Ajax op straat werd gezet na een 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam. “Ik denk dat in het verleden ook andere coaches bij topclubs weleens een hele slechte serie hebben gehad", gaf Slot aan. "Dat is bij Feyenoord en PSV gebeurd met Giovanni van Bronckhorst en Phillip Cocu. Beiden zijn daarna nog zeer succesvol geweest bij hun club."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Slot kan dit met twee dingen te maken hebben. Eén: ze zijn ook oud-speler van die clubs geweest, waardoor ze bij de achterban net iets meer krediet hadden. Het tweede argument zou kunnen zijn dat we tegenwoordig in een andere tijd leven. Dat als je één keer gelijkspeelt, iedereen op social media jou al een onbenul vindt die er niks van kan. Dat gebeurt nu wel wat sneller dan vroeger.”

“Tegelijkertijd weten we nu met z’n allen, en dat weet Alfred Schreuder ook, hoe dicht het bij elkaar ligt", vervolgt Slot. "Een half jaar geleden werd hij kampioen met Club Brugge in België. Hij ging vervolgens naar Ajax en een half jaar later is het niet geworden wat hij ervan gehoopt had, en ik denk ook niet wat Ajax ervan gehoopt had. Dat vind ik vooral voor hemzelf ook heel jammer, want Alfred ken ik ook wat beter dan andere collega’s."

Slot liet weten dat hij Schreuder een berichtje heeft gestuurd. "Ik heb een reactie gekregen. Het is alleen ongepast om daar nu iets over te zeggen. Ik zei net al dat we elkaar iets beter kennen dan de gemiddelde trainer die ergens ontslagen wordt. We hebben weleens contact gehad in het verleden en dus ook vandaag.”