Ki-Jana Hoever vindt razendsnel na vertrek bij PSV nieuwe werkgever

Vrijdag, 27 januari 2023 om 14:01 • Davey de Laat • Laatste update: 14:03

Ki-Jana Hoever gaat de rest van het seizoen uitgeleend worden aan Stoke City, meldt de BBC vrijdagmiddag. Hoever kwam eerder dit seizoen in actie voor PSV, waar hij slechts acht wedstrijden in actie kwam in alle competities. De Eindhovenaren waren ontevreden over de ontwikkeling van de 21-jarige verdediger en lieten hem vroegtijdig terugkeren naar Wolverhampton Wanders. Die club verhuurd hem nu aan Stoke City.

Stoke city staat op dit moment achttiende in de Championship en heeft behoefte aan versterking in de achterhoede. Slechts vijf clubs op het tweede niveau in Engeland werden vaker gepasseerd dan the Potters. Hoever maakte in Engeland al vlieguren bij Liverpool en Wolverhampton Wanderers. Bij laatstgenoemde club staat hij nog onder contract tot medio 2025. De kans lijkt niet groot dat de geboren Amsterdammer nog een nieuwe kans gaat krijgen in het shirt van the Wolves, daar de club voor de tweede keer voor een verhuur kiest.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Eindhovens Dagblad wist maandag te melden dat Hoever erg goed in de groep lag en dat zijn houding juist is geweest. Rik Elfrink, PSV-watcher namens de krant, vermoedt dat de komst van Fábio Silva naar PSV gerelateerd is aan het plotselinge vertrek van Hoever. Silva wordt gehuurd van Wolves, terwijl Hoever terugkeert naar Engeland. Het is nog onduidelijk of PSV korting heeft gekregen met het tijdelijk aantrekken van Silva. De huursom van Hoever bedroeg naar verluidt 2,2 miljoen euro.

Hoever doorliep bijna de volledige jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok in augustus 2018 op zestienjarige leeftijd om een Engels avontuur aan te gaan. Hij had nog geen professioneel contract en was daardoor goedkoop op te pikken door Liverpool. Vanaf december 2018 mocht hij met het eerste elftal meetrainen en in januari 2019 maakte hij zijn professionele debuut voor the Reds. In 2020 werd hij opgepikt door Wolverhampton, dat een slordige tien miljoen euro betaalde voor de verdediger.