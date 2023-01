Felle kritiek op Schreuder: ‘Zijn opstellingen riekten naar vriendjespolitiek'

Vrijdag, 27 januari 2023 om 13:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:16

Alfred Schreuder heeft zijn ontslag bij Ajax volledig aan zichzelf te wijten, zo stelt Valentijn Driessen. De vijftigjarige trainer werd donderdagavond door de Amsterdammers op straat gezet na een 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam. Volgens Driessen heeft Schreuder drie kansen bij Ajax gehad: bij zijn aanstelling, na de evaluatie in de winterstop en na het crisisoverleg afgelopen maandag. “Als je het tij dan nog niet weet te keren dan is het volkomen logisch dat je er bij een topclub als Ajax uitgeknikkerd wordt.”

Afgelopen zomer vond er bij Ajax een enorme leegloop plaats. In totaal vertrokken er met Sébastien Haller, Antony, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico zes belangrijke krachten. Volgens Driessen begon ‘alle misère’ toen Schreuder meer dan honderd miljoen euro mocht herinvesteren. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat geen enkele aankoop aan de verwachtingen voldoet.

"Daarna volgde in rap tempo de totale ontmaskering van Schreuder als toptrainer na een aanvankelijk flitsende start”, schrijft Driessen in zijn column. “Hij sloeg de plank communicatief keer op keer mis, zijn opstellingen waren allesbehalve logisch en riekten naar vriendjespolitiek. Aanvoerder Dusan Tadic is allang niet meer van meerwaarde voor dit Ajax, maar heeft dezelfde manager als Schreuder. Calvin Bassey is in niets een Ajax-speler maar kwam op aandrang van Schreuder voor bijna 25 miljoen euro en was verzekerd van een basisplaats. Hoe vaak hij keer op keer ook door het ijs zakte.”

Driessen vindt ook dat een sterke trainer zich nooit zou mogen verschuilen achter niet nagekomen afspraken - er vertrokken meer spelers dan toegezegd - of achter het ontbreken van steun van de clubleiding. “Wie daarvan afhankelijk is, is ongeschikt om trainer-coach te zijn van Ajax. Het ontbreken van het Ajax-gevoel kwam evenzeer tot uiting in de manier waarop hij het vertrek van ras-Ajacied Daley Blind heeft gemanaged en het negeren van door Ajax zelfopgeleide spelers.”

Ajax slaagde er met het 1-1 gelijkspel voor het zevende Eredivisie-duel op rij niet in om te winnen. De Amsterdammers staan op een teleurstellende vijfde plaats, op zeven punten achterstand van koploper Feyenoord. “De spelersgroep was helemaal klaar met Schreuder en weigerde tot het gaatje te gaan om hem te redden. Het gebrek aan overtuiging was dodelijk, evenals de tactische keuzes van Schreuder en de gelatenheid achteraf van iedereen. Hoe zwak, onzichtbaar en weinig recht van spreken Van der Sar & co misschien ook hebben; hun besluit om Schreuder eruit te knikkeren na de blamage tegen Volendam is volkomen juist", aldus Driessen.