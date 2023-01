Arsenal komt met openingsbod van 68 miljoen (!) op speler met 26 PL-duels

Vrijdag, 27 januari 2023 om 13:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:00

Arsenal maakt haast met de komst van Moisés Caicedo, meldt The Athletic. De middenvelder moet worden overgenomen van Brighton & Hove Albion, dat al een openingsbod van 68 miljoen euro ontving exclusief bonussen. The Seagulls zijn echter niet van plan om hun sterkhouder zomaar te laten gaan en hebben de aanbieding naar de prullenbak verwezen. De strijd om Caicedo lijkt te gaan tussen Chelsea en Arsenal. Waar the Blues eerder deze window een paar deals afsnoepten van Arsenal, hopen ditmaal the Gunners toe te slaan.

Eerder deze maand deed Chelsea al een poging om Caicedo naar Stamford Bridge te halen. De Londense grootmacht bracht een mondeling bod uit van 62,5 miljoen euro, maar kreeg nul op het rekest. Arsenal gaat een stap verder en heeft ruim vijf miljoen euro meer over voor de international van Ecuador. De Noord-Londenaren dringen aan op een snel akkoord en hopen Caicedo nog deze winter te kunnen presenteren. Eerder sloot Arsenal al een akkoord met Leandro Trossard en Jakub Kiwior.

Mikel Arteta gaf deze week al aan te hopen op de komst van een extra middenvelder, daar Mohamed Elneny voorlopig is uitgeschakeld met een knieblessure. Met een voorsprong van vijf punten op achtervolger Manchester City en een wedstrijd tegoed wil de Spaanse oefenmeester niets aan het toeval overlaten met het oog op de titel. Als het aan Arteta ligt worden de onderhandelingen dan ook snel doorgezet. Caicedo heeft zijn zaakwaarnemer laten weten graag het avontuur aan te willen gaan bij Arsenal.

Caicedo doorliep de jeugdopleiding in zijn geboorteland bij Independiente del Valle, alvorens hij begin 2021 de oversteek maakte naar Europa. Bij Brighton tekende hij een contract voor vierenhalf jaar. Een half jaar later werd hij op huurbasis gestald bij Beerschot, waar hij tot veertien wedstrijden kwam. Daarin wist hij twee keer te scoren en fungeerde hij één keer als aangever. Bij Brighton staat de teller inmiddels op 31 wedstrijden in alle competities, waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists. Transfermarkt schat zijn waarde op 38 miljoen euro.