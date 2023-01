Supporters FC Groningen zijn unaniem en willen maar één man aan het roer

Vrijdag, 27 januari 2023 om 11:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:40

Als het aan de fans van FC Groningen ligt, gaat Danny Buijs de club behoeden voor degradatie. De Telegraaf schrijft dat verschillende supportersgroeperingen schreeuwen om de naam van de voormalig oefenmeester van de Trots van het Noorden. Buijs zit momenteel zonder werkgever. De oud-middenvelder werd halverwege oktober ontslagen bij KV Mechelen vanwege tegenvallende resultaten.

De roep om een terugkeer van Buijs is opmerkelijk, daar men in Groningen vorig jaar niet rouwig leek om zijn vertrek. De veertigjarige coach kende bij de huidige hekkensluiter van de Eredivisie zijn vuurdoop als trainer in het betaalde voetbal, nadat hij zijn eerste sporen in het trainersvak bij Kozakken Boys had verdiend. Buijs eindigde met Groningen achtereenvolgens als achtste, negende, zevende en twaalfde en werd een van de langst dienende trainers in de geschiedenis van de club. Heel attractief liet hij zijn ploeg niet spelen.

In december 2021 kreeg Buijs te horen dat zijn contract niet werd verlengd. Hij maakte het seizoen wel af in de Euroborg. "We hebben de afgelopen jaren in ieder geval keihard gewerkt om de club vanuit een moeilijke situatie naar een betere positie te brengen", reageerde hij destijds op zijn vertrek. "Dat heeft veel energie gekost, transfers opgeleverd en de club een positieverbetering gebracht. Dit hoort wel bij topsport, zo eerlijk moeten we zijn. Daarom werken we ook met contracten. Over een paar maanden vertrek ik uit een omgeving waar ik me gesteund en gewaardeerd voel."

De kans dat Buijs daadwerkelijk terugkeert in Groningen is niet heel groot. Algemeen directeur Wouter Gudde en technisch directeur Mark-Jan Fledderus hebben na het ontslag van Frank Wormuth het vertrouwen in handen gelegd bij diens assistent Dennis van der Ree. Tot goede resultaten heeft dat echter nog niet geleid. Groningen verloor achtereenvolgens van Excelsior, Feyenoord, sc Heerenveen en SC Cambuur. In het bekertoernooi volgde een ontluisterende uitschakeling door de amateurs van Spakenburg.

Komend weekend speelt Groningen opnieuw een cruciale wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Dan is FC Volendam de tegenstander. Het is voor het eerst sinds november 2018 dat de ploeg van Van der Ree een speeldag in de Eredivisie begint als hekkensluiter. De enige andere keer dat Groningen dit in de negentiende speelronde of later in het seizoen overkwam was in het seizoen 1973/74. Destijds eindigde de club als achttiende. De achterstand op de veilige vijftiende plek, waar FC Emmen nu staat, bedraagt drie punten.