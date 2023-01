‘Bleke geest’ Dumfries moet weg: zaakwaarnemer zoekt oplossing in Engeland

Vrijdag, 27 januari 2023 om 10:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:09

Denzel Dumfries moet na dit seizoen weg bij Internazionale, zo schrijft La Gazzetta dello Sport. De 26-jarige rechtsback kent tot dusver een moeizame tweede seizoenshelft bij de Italianen en lijkt dan ook bezig aan zijn laatste maanden in Milaan. Rafaela Pimenta, de zaakwaarnemer van de verdediger, biedt Dumfries nu aan in de Premier League. Dat is tot dusver nog niet succesvol gebleken.

Dumfries maakte een prima indruk op het WK in Qatar, maar heeft die goede vorm niet mee teruggenomen naar Inter. Van de zes wedstrijden die i Nerazzurri na de WK-break speelden, stond de rechtsback er slechts één in de basis. Dat was in de bekerwedstrijd tegen Parma (2-1 winst na verlenging). Dumfries viel in de competitie tegen Napoli (1-0 winst) en Monza (2-2) nog twee keer een kwartier in, maar in de duels met Hellas Verona (1-0 winst) en Empoli (0-1 verlies) zat hij negentig minuten op de bank. Ook in de wedstrijd in de Supercoppa Italiana tegen AC Milan (0-3 winst) keek de rechtsback negentig minuten toe.

Inter, dat in de zomer van ruim tien spelers afscheid zal gaan nemen volgens La Gazzetta dello Sport, heeft nu besloten dat ook Dumfries verkocht gaat worden. “De Nederlander was bij Oranje op het WK in Qatar een hogesnelheidstrein, terwijl hij sinds hij terug is bij Inter zo bleek als een geest is geworden. Hij zal in de zomer afscheid moeten nemen van i Nerazzurri, zo is wegens financiële redenen besloten”, aldus de Italiaanse sportkrant. Daardoor zou het verblijf van Dumfries bij Inter slechts twee seizoenen duren, nadat hij in de zomer van 2021 voor ruim vijftien miljoen euro werd overgenomen van PSV.

Dumfries wordt nu naar verluidt door zijn zaakwaarnemer aangeboden in de Premier League, maar tot heel veel succes heeft dat nog niet geleid. Chelsea en Manchester United werden in een eerder stadium veelvuldig genoemd als potentiële nieuwe werkgever, maar de twee clubs lijken dus niet concreet voor de ex-PSV’er. La Gazzetta dello Sport wist eind november te melden dat Inter minstens zestig miljoen euro wil zien voor Dumfries.