Luc Nilis vindt nieuwe club en gaat weer aan de slag als spitsentrainer

Vrijdag, 27 januari 2023 om 12:35 • Davey de Laat • Laatste update: 12:47

Luc Nilis is de nieuwe spitsentrainer van KRC Genk, zo meldt de club via de officiële kanalen. Het clubicoon van PSV zal in de jeugdopleiding van de Belgen zijn ervaring en kennis over gaan brengen op de jonge talenten. Nilis was in zijn carrière goed voor 309 doelpunten, waarvan 133 in Eindhovense dienst. Daar won hij twee landstitels, één Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker.

De voormalige Rode Duivel tekent bij Genk een contract voor onbepaalde tijd. Nilis zal in de jeugdopleiding gaan samenwerken met spitsen vanaf vijftien jaar oud. “We zijn enorm trots dat we Luc in dienst kunnen nemen”, vertelt technisch directeur Dimitri de Condé op de website van Genk. “In zijn actieve voetbalcarrière was hij een genie op het veld. We zijn ervan overtuigd dat hij onze jonge talenten op gebied van inzicht, (trap)techniek en looplijnen de kneepjes van het vak kan leren.”

Lucky Luc is in zijn nopjes met het nieuws en kan niet wachten om met de talenten aan het werk te gaan. “De jeugdopleiding van Genk geniet wereldwijde faam”, zegt de 55-jarige Nilis. “Vele absolute wereldtoppers hebben hier de basis gelegd van hun roemrijke carrière. Ik hoop mijn ervaring te kunnen overbrengen aan de jonge spelers die hier vandaag rondlopen en hen naar een volgend niveau te brengen.”

Genk gaat op dit moment aan kop in de Jupiler Pro League. Achtervolgers Union Sint-Gillis en Royal Antwerp staan op respectievelijk zes en tien punten achterstand. Genk heeft daarnaast één wedstrijd minder gespeeld. Oranje-international Vincent Janssen is met veertien treffers momenteel de gedeeld topscorer in België, samen met Paul Onuachu van Genk.