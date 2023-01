Davy Pröpper hervindt het plezier in het voetbal en keert terug bij Vitesse

Vrijdag, 27 januari 2023 om 09:13 • Noel Korteweg

Davy Pröpper keert terug in het profvoetbal. De 31-jarige middenvelder gaat een contract ondertekenen bij Vitesse, waar hij al enige tijd bij meetrainde om te kijken of een terugkeer in de voetballerij hem zou bevallen. De Gelderlander meldt dat Pröpper na een medische keuring weer aan de slag gaat in Arnhem.

De ex-PSV’er trainde al enige tijd mee met de ploeg van Phillip Cocu. Pröpper maakte daarnaast minuten in de oefenwedstrijden tegen PEC Zwolle en Jong PSV, maar topfit is de middenvelder nog niet. Daar gaat hij de komende tijd aan werken. Lex Lammers schrijft dat de terugkeer van de negentienvoudig international voor een groot deel op het conto komt van Cocu, die Pröpper graag weer verwelkomde in Arnhem.

De middenvelder zette een jaar geleden, ondanks een nog doorlopend contract bij PSV, plots een punt achter zijn carrière. Pröpper was uitgekeken op de voetbalwereld en liet zijn verbintenis in Eindhoven verscheuren. PSV moest daardoor snel op zoek naar een vervanger, wat uiteindelijk Joey Veerman van sc Heerenveen werd. Na een pauze van iets meer dan een half jaar sloot Pröpper afgelopen herfst aan bij de groepstraining van Vitesse, op initiatief van Cocu.

De spelmaker komt uit de jeugd van Vitesse en maakte in januari 2010 zijn debuut voor de hoofdmacht. Na 162 wedstrijden in het geel-zwart stapte Pröpper in 2015 over naar PSV, waar hij twee jaar zou spelen voordat hij een contract tekende bij Brighton & Hove Albion. Na vier jaar in de Premier League keerde hij in de zomer van 2021 transfervrij terug bij PSV, waarna hij een half jaar later voorlopig een punt achter zijn carrière zette.