Algemeen Dagblad noemt drie Ajacieden die nog deze week mogen vertrekken

Vrijdag, 27 januari 2023 om 08:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:19

Jay Gorter, Youri Regeer en Victor Jensen staan op de nominatie om de komende dagen te vertrekken bij Ajax. Het drietal komt amper aan spelen toe in de hoofdmacht en mag op huurbasis worden ondergebracht bij een andere club, weet het Algemeen Dagblad. Clubs die geïnteresseerd zijn dienen wel enige haast te maken, daar de transferwindow dinsdagavond om middernacht sluit.

Van Gorter is al langer bekend dat hij tijdelijk mag vertrekken bij Ajax. De reservedoelman werd met hoge verwachtingen binnengehaald na een uitstekend seizoen bij Go Ahead Eagles, maar heeft de clubleiding van de Amsterdammers nog niet weten te overtuigen. Door de komst van Gerónimo Rulli is Gorter verder weggezakt in de pikorde. Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg dienen respectievelijk als tweede en derde doelman, waardoor er voor de geboren Amsterdammer geen speelminuten in het verschiet liggen.

Waar Gorter dit seizoen alleen de Johan Cruijff Schaal keepte tegen PSV, stond Regeer deze jaargang nog geen minuut binnen de lijnen bij het eerste elftal. De middenvelder zat wel acht keer op de bank tijdens Eredivisie-wedstrijden, maar kreeg nog geen minuut gegund van de inmiddels ontslagen Alfred Schreuder. Regeer, wiens contract nog doorloopt tot medio 2025, kwam tot dusver vijf keer in actie namens Ajax in alle competities. Daarin wist hij één keer te scoren.

Jensen speelt sinds 2017 voor Ajax, dat hem destijds voor 3,5 miljoen euro overnam van FC Kopenhagen. De 22-jarige middenvelder wist echter nog niet door te breken en werd al tijdelijk gestald bij Nordsjaelland en Rosenborg BK. Panathinaikos zou interesse hebben in de diensten van de Deen, maar heel concreet werd die interesse nog niet. Het contract van Jensen, die tot dusver vier keer mocht opdraven in de hoofdmacht, loopt door tot volgend jaar zomer.