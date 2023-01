Tadic meldt zich op parkeerdek en onthult laatste woorden van Schreuder

Vrijdag, 27 januari 2023 om 07:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:15

Dusan Tadic heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA gemeld om de media te woord te staan na het ontslag van Alfred Schreuder. Laatstgenoemde werd door de clubleiding van Ajax op non-actief gesteld, nadat zijn positie onhoudbaar was geworden door het 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam. Tadic zei zich te schamen en onthulde onder meer de laatste woorden die Schreuder sprak in de kleedkamer na zijn congé te hebben gekregen.

De positie van Schreuder stond al geruime tijd onder druk. De vijftigjarige Barnevelder kreeg het tegen Volendam echter voor de zevende wedstrijd op rij niet voor elkaar om te winnen in de Eredivisie en dat werd hem fataal. "In allerlei formaties hebben we om de tafel gezeten. Korte gesprekken, lange gesprekken, noem maar op. Maar vervolgens gaat het erom dat we op het veld leveren", citeert Voetbal International uit de mond van Tadic. "En die vastberadenheid misten we in de ploeg. We zijn dertien spelers verloren, en niet alleen spelers op het veld, maar ook karakters. Spelers die opstaan, hun verantwoordelijkheid pakken."

Tadic voelt zich verantwoordelijk voor het ontslag van Schreuder. "Ik schaam me. Alle spelers moeten dat voelen, want wij hebben het laten afweten in het veld", gaat de captain verder. "Voor de zoveelste keer dit seizoen niet winnen, dat kan en mag niet bij Ajax gebeuren. Dan wordt er automatisch naar de trainer gekeken, zo werkt het in het voetbal, maar ik vind dat wij allemaal in de spiegel moeten kijken als spelers. Kom op zeg, weer niet winnen in de Eredivisie, thuis tegen FC Volendam. Wie de trainer ook is, al zouden we geen trainer hebben, dan nog moet je die wedstrijd gewoon winnen."

Dat Tadic zich zo laat bij de media meldde had te maken met het ontslag van Schreuder. De trainer van Ajax werd kort voor middernacht op straat gezet door de clubleiding. De Serviër meldde zich niet veel later op het parkeerdek, waar hij de laatste woorden onthulde die Schreuder sprak in de kleedkamer. "Hij sprak de groep toe en deed dat op een hele waardige manier. Hij bedankte ons voor de samenwerking, wenste ons veel succes en zei nog dat we er alles aan moeten doen om kampioen te worden. Wij waren als spelers stil, maar voelen ons natuurlijk schuldig. Dat zijn we ook, want wij hebben het te vaak laten afweten."

Opvolger

Ajax heeft John Heitinga voorlopig naar voren geschoven om de kar te trekken bij de hoofdmacht. De oud-verdediger wordt overgeheveld van de beloften en leidt vrijdag al de eerste training. Het is niet bekend hoe lang Heitinga de scepter mag zwaaien. Tadic hoopt dat er 'een sterke persoonlijkheid' voor de groep komt te staan. "Maar we houden dezelfde spelersgroep. We spelen shit. Ajax staat vijfde, dat mag nooit gebeuren. We moeten het als spelers eens gaan oppakken. Geen vingers wijzen naar elkaar, maar naar jezelf kijken en alles doen om de ommekeer bij Ajax teweeg te brengen."