Hakkelende Van der Sar wordt afgemaakt om schrijnende persconferentie

Vrijdag, 27 januari 2023 om 01:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 01:35

Edwin van der Sar heeft geen goede indruk achtergelaten op de persconferentie, zo concluderen veel Twitter-gebruikers. Trainer Alfred Schreuder werd na afloop van het Eredivisie-duel met FC Volendam (1-1) direct ontslagen door de clubleiding en de algemeen directeur van Ajax kwam na het ingrijpende besluit met een verklaring voor de camera van ESPN en in de perszaal. Vooral tijdens het persmoment viel het een groot publiek op social media op hoe vaak Van der Sar stopwoorden als ‘inderdaad’ en ‘eigenlijk’ gebruikte.

Tijdens de persconferentie verscheen Van der Sar zichtbaar oncomfortabel achter de microfoon van ESPN. Op de vraag van journalist Mike Verweij waarom Ajax zo snel tot het besluit is gekomen om Schreuder te ontslaan, reageerde de algemeen directeur hakkelend. “Ik denk dat we in drie wedstrijden november, FC Emmen, PSV en Vitesse, ook geëvalueerd hebben, inderdaad. Met spelers, met staf en met Alfred, uiteraard, en daar is een aantal aanpassingen uit voorgekomen, eigenlijk. We dachten na het WK, inderdaad, dat we op een andere manier de herstart zouden beleven. Dat is eigenlijk door het puntenverlies en het vertoonde spel niet zo gebleken, eigenlijk. En dat is eigenlijk vanavond doorgegaan.” Ook tijdens de rest van de persconferentie viel Van der Sar regelmatig terug op zijn stopwoorden.

Op Twitter is het optreden van de oud-doelman niet onopgemerkt gebleven. Zo concludeert journalist Sjoerd Mossou na het bekijken van het persmoment dat Calvin Bassey ‘geen Beckenbauer’ is en dat Van der Sar ‘ook geen Barack Obama’ is. Twitter-gebruiker Lucas schrijft direct na afloop: “‘Inderdaad’ - Edwin van der Sar, 2023.” Tegelijkertijd ziet ook gebruiker Jan dat Van der Sar op ongemakkelijke wijze de pers te woord stond. “Inderdaad. Eigenlijk. Eigenlijk. Inderdaad. Dol op interviews met Edwin van der Sar, inderdaad.”

Bassey is geen Beckenbauer nee, maar Van der Sar ook geen Barack Obama. — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) January 26, 2023

“Inderdaad” - Edwin van der Sar, 2023#AJAVOL — Lucas Arnoldussen (@LucasTCTF) January 26, 2023