Van der Sar heeft vermoeden wie zondag als coach op de bank zit bij Ajax

Vrijdag, 27 januari 2023 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:38

Edwin van der Sar wilde woensdag na de deceptie tegen FC Volendam (1-1) geen nachtje meer slapen over het ontslag van Alfred Schreuder. De algemeen directeur van Ajax stapte direct na de wedstrijd naar voren om het ontslag van de trainer wereldkundig te maken. "Een on-Nederlands moment? Ja, het zou kunnen. Ik weet niet wat on-Nederlands is", aldus Van der Sar bij ESPN.

Hoewel het gedwongen vertrek van Schreuder zeker niet uit de lucht komt vallen, heeft Ajax geen directe opvolger klaarstaan. "We zijn ermee bezig. Dit gelijkspel had ik niet verwacht eigenlijk, maar we hadden wel wat scenario's klaar", zegt Van der Sar. "Of het een interne of externe oplossing wordt? Dat kan allebei." Samen met Schreuder wordt ook zijn Duitse assistent Matthias Kaltenbach de laan uit gestuurd.

Zondag moet Ajax op bezoek bij Excelsior. Voorlopig kiezen de Amsterdammers voor een interne oplossing. "Vrijdag zal Michael Reiziger de training oppakken met Richard Witschge. Ik vermoed dat zij zondag ook op de bank zullen zitten", vertelt Van der Sar op de persconferentie. De naam van Peter Bosz valt op de persconferentie. De trainer behaalde in het seizoen 2016/17 met Ajax de tweede plek in de Eredivisie en Europa League en is nu clubloos. "Ik ga op dit moment niet in op namen", aldus Van der Sar.

Hakkelende Van der Sar wordt afgemaakt om schrijnende persconferentie

Edwin van der Sar krijgt meteen na zijn persconferentie felle kritiek op zijn optreden. Lees artikel

De directeur krijgt van Mike Verweij de vraag wat hij zichzelf verwijt. "Wat ik mezelf vermoed? Goede vraag. Nou, er is genoeg, maar ik zou dat niet hier gelijk en plein public neer willen gaan leggen, inderdaad." In zijn interview bij ESPN, vlak voor het persmoment, wordt de Ajax-directeur gevraagd of hij genoeg zichtbaar is geweest. "Dat zal je aan Alfred moeten vragen. Het gaat er niet altijd om of je zichtbaar bent, het gaat er ook om wat je binnenkamers doet en bespreekt, ook met de spelers en de staf."

Niet alleen Schreuder is schuldig aan de crisis bij Ajax. "Ik denk dat we met z'n allen in de spiegel moeten kijken. Naar de zomer: welke spelers zijn weggegaan, welke spelers zijn gekomen? Maar ik denk dat er nog steeds een selectie staat die mee moet kunnen draaien met de top van Nederland."