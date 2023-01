Prachtige treffer Rodrygo helpt Real Madrid in het zadel tegen Atlético Madrid

Donderdag, 26 januari 2023 om 23:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:29

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Copa del Rey. In het eigen Estadio Santiago Bernabéu werd stadgenoot Atlético Madrid na verlenging met 3-1 verslagen. Álvaro Morata zette de bezoekers nog wel op voorsprong, maar na de prachtige gelijkmaker van Rodrygo bezegelden Karim Benzema en Vinícius Júnior in de verlenging het lot van Atlético. Memphis Depay was invaller bij los Colchoneros, maar ook hij kon de achterstand niet meer ombuigen.

Real begon met zijn sterkst mogelijke elf aan de wedstrijd, terwijl Memphis het bij Atlético moest doen met een reserverol. De wedstrijd was in de openingsfase in evenwicht. Zo waren Vinícius, Antoine Griezmann en Morata dreigend, zonder dat daarbij echt grote kansen werden gecreëerd. Na een kleine twintig minuten kwam Atlético op voorsprong in het hol van de leeuw. Na een geweldige aanval werd Nahuel Molina aan de rechterkant bereikt. De Argentijn plaatste de bal in één tijd voor het doel, waar Morata klaar stond om af te ronden: 0-1. Nadat Federico Valverde zijn schot even later gepareerd zag worden door Jan Oblak, was Éder Militão even later eveneens dichtbij de gelijkmaker. De Braziliaan zag zijn schot vlak voor het doel over gaan. Voor rust was Real Madrid niet bij machte om de gelijkmaker aan te tekenen.

Na rust moest Real Madrid aan de bak en via Karim Benzema werd het bijna 1-1. De Fransman probeerde het met een schot vanaf de rand van de zestien, maar de goaltjesdief vond Oblak op zijn pad. Atlético stond goed georganiseerd en Real Madrid had moeite om door de defensie van los Colchoneros heen te breken. Twintig minuten voor tijd verrichte Thibaut Courtois een fenomenale redding door een vrije trap van Griezmann uit de kruising te tikken. Twee minuten later mocht Memphis invallen en de Nederlander zag hoe Real Madrid tien minuten voor tijd op gelijke hoogte kwam. Invaller Rodrygo had een schitterende solo in huis en wist met buitenkant rechts raak te schieten. In de slotfase probeerde onder meer Memphis het met een schot, dat over ging. Gescoord zou er niet meer worden, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen.

In die verlenging liet Vinícius zijn klasse zien met een fraaie truc. De Braziliaan speelde Stefan Savic door de benen en stuitte vervolgens uit een lastige hoek op Oblak. Real bleef aanzetten en dwong een overtreding van Savic af, die zijn tweede gele kaart kreeg en mocht douchen. Real Madrid rook bloed en nadat Antonio Rüdiger net naast kopte, scoorde Benzema even later wél. Een voorzet vanaf de rechterkant van Vinícius kon bij de tweede paal worden binnengelopen: 2-1. In de tweede helft probeerde Atlético de schade te herstellen, maar verder dan een paar speldenprikjes kwam het niet. In de blessuretijd van de verlenging maakte Vinícius er nog 3-1 van. De aanvaller pikte de bal op het middenveld op, slalomde langs de verdedigers van Atlético en schoot in de verre hoek raak.

Valencia - Athletic Club 1-3

In de andere kwarfinale wist Valencia de halve finale niet te bereiken. In het eigen Mestalla ging de ploeg, dat aantrad zonder Justin Kluivert, met 1-3 onderuit tegen Athletic Club. De laatste tien minuten van de eerste helft bleken bijzonder productief. De 0-1 viel na 35 minuten spelen, nadat Iñaki Williams een voorzet op het hoofd van Iker Muniaín plaatste. Na een eigen doelpunt van Óscar de Marcos kwamen de bezoekers wederom op voorsprong, nadat Nico Williams op aangeven van broer Iñaki op fraaie wijze de bovenhoek vond. Na rust werd Iñaki Williams in de zestien gevloerd en besliste Mikel Vesga het duel vanaf de strafschopstip: 1-3.