Perez zucht om erbarmelijk geval Ajax: ‘Hij weet zelf dat hij het lachertje is'

Donderdag, 26 januari 2023 om 23:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:21

Kenneth Perez noemt de wijze waarop Calvin Bassey de bal behandelt ‘aandoenlijk’. De linksback van dienst, die na een uur spelen het veld moest ruimen, maakte zeker in de eerste helft van het Eredivisie-duel tussen Ajax en FC Volendam (1-1) bepaald geen indruk op de analyticus. "Hij is sterk en snel, maar aan de bal zal hij ook wel meekrijgen dat hij een lachertje is", aldus de oud-middenvelder van onder meer Ajax voor de camera van ESPN.

“We hoeven het eigenlijk niet iedere keer te benoemen en te laten zien”, opent Perez zuchtend wanneer hij na enkele mislukte acties van Bassey langs de zijlijn kijkt. “Het is een repeterend verhaal bij hem: het is heel, heel, heel moeizaam aan de bal. Soms is het zelfs aandoenlijk als je zit te kijken. Ik heb echt het idee dat hij iedere keer wanneer dat ronde ding naar hem toe rolt denkt: oh fuck, wat moet ik ook alweer met dat ding. Ik ben het wel eens met wat Schreuder zei: het zal nooit een Frank de Boer worden, maar misschien wel een Davinson Sánchez.”

“Als je hem een Sánchez wil maken, dan moet je hem wel centraal zetten”, vervolgt Perez, die daarmee kritiek lijkt te uiten op de keuze van Schreuder om niet Owen Wijndal maar Bassey linksachterin te zetten. “Hij heeft kracht en snelheid, maar aan de bal is het echt gewoon erbarmelijk. Het wordt er natuurlijk ook niet beter op, want hij zal zelf ook wel een beetje meekrijgen dat hij het lachertje is. Zijn vriend aan de andere kant van het veld (Jorge Sánchez, red.), die even slecht is, die is er even niet. Dus dan is alle aandacht op Bassey gericht. Dan gaat hij een paar keer een actie aan die volledig mislukt.”

“Het is gewoon aandoenlijk eerlijk gezegd. Ik denk dat je alleen centraal achterin iets aan hem kan hebben, maar 26 miljoen euro is wel veel geld. Het enige is: hij kan er ook niets aan doen dat hij zoveel gekost heeft. Hij kan er niets aan doen dat er iemand is geweest die zei: weet je wat, het lijkt me een mooi bedrag om eens te betalen voor hem”, besluit Perez.