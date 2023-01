Arbiter Makkelie ziet door publiek geprovoceerde Cristiano Ronaldo falen

Donderdag, 26 januari 2023 om 21:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:11

Cristiano Ronaldo heeft Al-Nassr niet aan een finaleplaats in de Saudische Supercup kunnen helpen. Al-Ittihad bleek in de halve finale met 3-1 te sterk in het duel dat onder leiding stond van Danny Makkelie. Ronaldo kreeg een aantal goede kansen, maar wist het net niet te vinden. In de finale neemt Al-Ittihad het op 29 januari op tegen Al Feiha.

Al-Nassr was in de openingsfase de betere partij, maar toch was het Al-Ittihad dat na een kwartier op voorsprong kwam. Abdulrahman Al Aboud had een puike voorzet in huis op Romarinho, die van dichtbij raak wist te schieten: 1-0. Ronaldo werd veelvuldig gezocht bij Al-Nassr, maar hij kon zijn stempel niet echt drukken. Al-Nassr was kwetsbaar in de omschakeling en dat leidde tot dreigende momenten via Al Aboud en Romarinho. Ronaldo kreeg na ruim een half uur spelen een vrije trap, die tot frustratie van de Portugees over ging. De eerste poging op doel van Al-Nassr viel na 43 minuten te noteren. Een puike voorzet kwam op het hoofd van Ronaldo terecht, die in kansrijke positie op doelman Marcelo Grohe kopte. In de tegenaanval wist de Marokkaanse spits Abderrazak Hamdallah wél raak te koppen: 2-0.

GOOOOOOOOOOOL DO AL-ITTIHAD! ? 15'/1T ? Romarinho Al-Ittihad 1x0 Al-Nassrpic.twitter.com/LT5pF6UQQz — VAR Tático (@vartatico) January 26, 2023

Na rust probeerde Ronaldo, die de hoon van de thuissupporters over zich heen kreeg, zijn ploeg bij de hand te nemen. De superster slaagde daar echter maar mondjesmaat in. In de 65e minuut kreeg Ronaldo wederom een kans uit een vrije trap. De 37-jarige aanvaller zag ook die poging over het doel vliegen. Toch kwam Al-Nassr luttele minuten later terug in de wedstrijd. Op aangeven van Luiz Gustavo wist Anderson Talisca knap binnen te schieten: 2-1. Al-Nassr zette alles op alles en drong naar voren. Achterin werden de gaten echter groot en dat koste de ploeg van trainer Rudi García de beslissende tegentreffer. Op aangeven van Romarinho schoot Muhannad Shanqeeti in de korte hoek raak: 3-1.