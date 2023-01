Fans pakken Schreuder hard aan met zakdoekjes én veelzeggende spandoeken

Donderdag, 26 januari 2023 om 21:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:08

Een deel van het Ajax-publiek heeft donderdagavond het ongenoegen geuit over de situatie bij de club. Woensdag kondigde de F-Side al aan dat het tijdens het Eredivisie-duel met FC Volendam met een actie zou komen. Naast meerdere spandoeken werden er witte zakdoekjes getoond in de vijfde speelminuut van het duel. Die minuut staat symbool voor de positie voorafgaand aan de achttiende speelronde terug te vinden is: de vijfde.