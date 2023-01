Ajacied overtuigt Perez ook na Klassieker niet: ‘Ik vond hem altijd al traag'

Donderdag, 26 januari 2023 om 20:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:17

Kenneth Perez is niet dolenthousiast over Edson Álvarez, zo maakte hij voorafgaand aan het Eredivisie-duel met FC Volendam duidelijk. De Ajacied wordt door coach Alfred Schreuder rechts in het hart van de verdediging geposteerd naast Jurriën Timber, maar de analist twijfelt of hij geschikt is om invulling te geven aan die positie. “Op het middenveld of centraal achterin? Ik vind hem eigenlijk op beide posities niet zo goed”, aldus Perez.

“Tot de laatste minuut in de Klassieker vond ik dat hij het prima deed, maar daarna werd hij kinderlijk uitgespeeld door Santiago Giménez”, begon Perez desgevraagd over Álvarez voor de camera van ESPN. “Er wordt dan gedaan zo van: ach, dat kan gebeuren. Maar zijn eerste taak is natuurlijk gewoon verdedigen. Hij was degelijk, want hij had een geweldige pass op Kudus, die zijn kans had moeten maken in de tweede helft. Kijk, Álvarez is wel traag en dat soort dingen, maar hij weet wel waar het om draait. Het is een volwassen speler. Maar door dat laatste, tegenvallende moment kan je gewoon nog 2-1 verliezen.”

“Of ik hem liever op het middenveld zie of centraal achterin? Goede vraag”, vervolgde de analyticus. “Ik weet het niet... Ik vind hem eigenlijk op beide posities niet zo heel goed; dat heb ik altijd gevonden. Zijn handelingssnelheid is heel beperkt. Nu het zo moeizaam gaat bij Ajax zou hij juist een steunpilaar moeten zijn en zijn elftal op sleeptouw moeten nemen, maar dat gebeurt niet. Ik denk ook niet dat hij daar de speler voor is. Hij is denk ik meer een dienende speler wanneer die jongens lekker aan het aanvallen zijn.”

Wel is Perez enorm te spreken over de werklust van de Mexicaans international. “Hij zorgt misschien wel voor de balans in het elftal en dat is een groot goed, maar in deze tijden moet je meer kunnen toevoegen. En dat kan hij niet. Bij hem is dat ook te veel gevraagd, dus misschien is het handiger als hij achterin speelt. Het is natuurlijk wel een professional en hij weet waar het over gaat. Het is een jongen die echt wat wil. Die sfeer brengt hij wel in het elftal. Ik zou hem overigens wel opstellen gezien de mogelijkheden die er zijn”, besloot de oud-middenvelder.