PSV verkoopt aan Emmen én verlengt contract van speler zonder minuten

Donderdag, 26 januari 2023 om 20:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:37

Dennis Vos gaat zijn carrière vervolgen bij FC Emmen, zo maakt Rik Elfrink donderdagavond bekend. De linksback annex centrumverdediger, die zijn competitiewedstrijden afwerkt bij Jong PSV, vertrekt vrijdag naar De Oude Meerdijk om aan de medische keuring onderworpen te worden. Tegelijkertijd onthult de journalist van het Eindhovens Dagblad dat het contract van de 39-jarige doelman Boy Waterman verlengd wordt tot medio 2024.

Vos is in het huidige seizoen een vaste kracht bij Jong PSV en kwam in deze voetbaljaargang in totaal tot 21 optredens in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen seizoen was Vos ook al een steunpilaar in de achterhoede van de Eindhovense beloften en kwam hij tot 33 competitieduels. De 21-jarige linkspoot kwam een keer in actie in de Eredivisie: vorig jaar mocht hij half mei 45 minuten meespelen in de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2).

Het is nog onduidelijk of trainer Dick Lukkien komende zaterdag in het uitduel met RKC Waalwijk al over Vos kan beschikken. Laatstgenoemde maakte dertien jaar lang deel uit van PSV en Elfrink spreekt van een ‘door iedereen gegunde transfer’. Lukkien kan op dit moment onder meer Julius Dirksen en Lorenzo Burnet inzetten op de linksbackpositie.

Boy Waterman tot zijn veertigste PSV’er

Elfrink heeft meer contractnieuws, want de Eindhovenaren hebben Waterman langer vastgelegd. De sluitpost beschikte over een verbintenis die komende zomer af zou lopen, maar met het nieuwe contract is hij in ieder geval tot medio 2024 aan PSV verbonden. Hoewel hij nog geen officiële minuten maakten in het Eindhovense shirt, is Waterman volgens de berichtgeving een belangrijke schakel in de kleedkamer en op het trainingsveld. De goalie moet Walter Benítez en Joël Drommel voor zich dulden in de pikorde.