Agüero deelt flinke sneer uit aan Ibrahimovic na diens kritiek op Argentinië

Donderdag, 26 januari 2023 om 18:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:34

Sergio Agüero is kritisch op Zlatan Ibrahimovic. De 41-jarige Zweed had geen goed woord over voor de wijze waarop de selectie van Argentinië vorige maand de winst van de wereldtitel vierde. Agüero begrijpt alleen niet waar Ibrahimovic zich mee bemoeit.

Argentinië rekende in een zinderende WK-finale na strafschoppen af met Frankrijk. Messi had met twee treffers een groot aandeel in de derde wereldtitel van Argentinië, terwijl Mbappé in de reguliere speeltijd hoogstpersoonlijk een 2-0 achterstand ongedaan maakte. In de verlenging poetste de sterspeler van Frankrijk ook nog de 3-2 van Messi weg met een benutte strafschop.

Ibrahimovic, die met Messi bij Barcelona samenspeelde, was er ‘zeker’ van dat de sterspeler van la Albiceleste het WK zou winnen, omdat hij hem beschouwt als de beste speler aller tijden. Ook Kylian Mbappé kreeg veel lof toegezwaaid van Ibrahimovic, maar de spits van AC Milan baarde opzien toen hij zei dat de spelers van Argentinië in de toekomst niets meer gaan winnen, omdat zij winst van het WK te uitbundig hadden gevierd.

“Over Kylian Mbappé maak ik me geen zorgen. Hij zal in de toekomst vast nog eens wereldkampioen worden', vertelde Ibrahimovic in de radioshow van France Inter. “Ik maak me meer zorgen over de andere Argentijnse spelers, die niets meer gaan winnen. We zullen Lionel Messi nu voor altijd herinneren als de beste speler aller tijden, maar zijn ploeggenoten herinneren om hun slechte gedrag. Dit zeg ik als iemand die op hoog niveau profvoetbal heeft gespeeld. Voor mij is het te uitbundige gejuich een teken dat ze één keer een grote prijs winnen en daarna niet meer, want op zo’n manier win je niet.”

Ibrahimovic leek te doelen op het gedrag van Emiliano Martínez, die na het veroveren van de wereldtitel door de FIFA werd verkozen tot Beste Keeper van het WK. De dertigjarige sluitpost vierde de uitreiking van zijn individuele prijs vervolgens op uiterst opmerkelijke wijze door deze voor zijn geslachtsdeel te houden. Het obscene gebaar was een reactie op de supporters van Frankrijk, die hem gedurende de finale uitfloten. Martínez dreef ook de spot met Mbappé door tijdens het vieren van de wereldtitel in de kleedkamer een minuut stilte te houden voor de aanvaller.

De opmerkingen van Ibrahimovic zorgden voor de nodige irritatie bij Agüero “Ik vind het zeer onbeleefd om te zeggen dat we nooit meer wat gaan winnen”, zei de voormalig profvoetballer tijdens een livestream op Twitch. “Voor hij zich bemoeit met Argentinië, moet hij zich misschien eerst maar eens zorgen maken om zijn eigen land. Die spelers haalden het WK niet eens.”