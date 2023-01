Steunpilaar Everton laat derde (!) training op rij schieten; club reageert woest

Donderdag, 26 januari 2023 om 19:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:30

Anthony Gordon heeft wederom een training bij Everton laten schieten, zo melden verschillende Engelse media donderdag. De aanvaller van the Toffees staat in de nadrukkelijke belangstelling van Newcastle United, dat momenteel met Everton in onderhandeling is over een transfer van de 21-jarige smaakmaker. Het is de derde training op rij die Gordon laat schieten, tot woede van zijn werkgever. Een officiële reden voor de absentie van Gordon op de training is niet gegeven.

Newcastle is al langere tijd in onderhandeling met Everton over de transfer van de Engels jeugdinternational. De clubleiding van Everton was ervan op de hoogte dat Gordon dinsdag niet zou trainen, maar ook woensdag en donderdag kwam hij niet opdagen op trainingscomplex Finch Farm. Volgens Sky Sports heeft Gordon, die nog tot medio 2025 vastligt op Goodison Park, geen officieel transferverzoek ingediend. Amadou Onana, die in de belangstelling staat van Chelsea en Arsenal, liet de training van dinsdag eveneens schieten, maar was woensdag en donderdag wel weer van de partij.

Onder meer 90 minutes weet te melden dat Everton begrip toonde voor het missen van de training op woensdag, maar nadat Gordon ook de training van donderdag miste heeft hij kwaad bloed gezet bij zijn club. De onderhandelingen tussen Everton en Newcastle zitten momenteel muurvast. Everton verlangde eerst 68,2 miljoen euro voor zijn jeugdproduct, maar heeft zijn prijs inmiddels laten zaken naar 62,5 miljoen euro. Newcastle heeft vooralsnog niet meer geboden dan 34,1 miljoen euro, exclusief 11,3 miljoen aan bonussen.

Everton kent een rampzalig seizoen. De club uit Liverpool staat op doelsaldo negentiende en ontsloeg manager Frank Lampard onlangs vanwege de slechte resultaten. In de zoektocht naar versterkingen kwam de club uit bij Arnaut Danjuma, die op het laatste moment koos voor Tottenham Hotspur. Daarnaast heeft eigenaar Farhad Moshiri de club deze week nog te koop gezet. De zakenman, die een kleine 570 miljoen euro vraagt aan geïnteresseerde partijen, was niet populair bij de supporters van Everton. Zo is er in de zeven jaar dat hij aan het roer stond een verlies gemaakt van 341 miljoen euro op de transfermarkt. Everton is daarnaast bezig met de bouw van een nieuw stadion. De kosten daarvan kwamen tot nu toe op naam van Moshiri.