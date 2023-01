Slot hoopt op transfer en noemt positie: ‘Daar moeten we ons versterken’

Donderdag, 26 januari 2023 om 17:45 • Noel Korteweg

Als het aan Arne Slot ligt, is Feyenoord deze winter nog niet klaar op de transfermarkt. De Rotterdammers versterkten zich tot dusver met verdediger Neraysho Kasanwirjo van FC Groningen, maar Slot ziet het liefst ook nog een middenvelder komen. “Ik vind dat we ons daar moeten versterken”, aldus de trainer.

Feyenoord werd na de blessures van Gernot Trauner en Quinten Timber gedwongen om de transfermarkt op te gaan. De voetblessure van laatstgenoemde viel achteraf gezien mee, daar de middenvelder afgelopen zondag tegen Ajax (1-1) en woensdagavond tegen NEC (2-0) alweer kon invallen. Trauner wordt tegen het einde van het seizoen pas weer terugverwacht, waardoor de Rotterdammers Kasanwirjo binnenhaalden om dat gat op te vullen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Door de uitstekende indruk die Mats Wieffer maakt én het snelle herstel van Timber werd een versterking op het middenveld in eerste instantie niet meer als prioriteit gezien. Slot ziet echter het liefst ook nog een middenvelder komen. “We hebben weinig middenvelders die in de controle kunnen spelen”, begint de trainer op de persconferentie na afloop van het duel met NEC. “Vandaar dat we daar ook zeker naar op zoek zijn. Of dat gaat lukken bij Feyenoord is altijd de tweede vraag.”

Slot heeft naast de gebruikelijke namen op het middenveld ook nog onder anderen Mohamed Taabouni en Ezequiel Bullaude achter de hand, maar die twee zijn aanvallend ingesteld. “Dinsdag kwam de fysieke staf bij mij. Ze zeiden: ik snap dat je weinig anders hebt, maar het is echt wel een risico om Wieffer te laten spelen. Deze speler is niet gewend om op dit niveau zo’n enorme krachtinspanning te leveren. Mats heeft een vervelende voorbereiding achter de rug en moet nu drie dagen later weer een wedstrijd spelen.” De trainer zegt dat Wieffer hem na de wedstrijd vertelde dat hij zijn kuiten voelde. “Dan zit je in een wankel evenwicht en gelukkig gaat het nu goed.”

“Datzelfde geldt voor Timber. Niemand geeft mij zekerheid, al kan dat natuurlijk nooit, want iedereen kan op elk moment geblesseerd raken. Alleen bij Quinten is die kans ietsje groter. Ik vind dus dat we ons daar moeten versterken”, aldus Slot. Verschillende namen van middenvelders passeerden de afgelopen transferwindow de revue in De Kuip. Zo werden onder anderen Tonny Vilhena en Sivert Mannsverk genoemd, maar Feyenoord werd tot dusver niet concreet voor hen. De Rotterdammers waren dat wel voor Ramiz Zerrouki, maar de middenvelder mocht niet weg van FC Twente.