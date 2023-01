Unibet: een odd van 2.80 voor een thuiszege van FC Twente op Feyenoord!

Zaterdag, 28 januari 2023 om 11:00 • Davey de Laat • Laatste update: 15:08

FC Twente en Feyenoord nemen het zondagmiddag tegen elkaar op in de Grolsch Veste. Het verschil tussen beide titelkandidaten bedraagt momenteel zes punten in het voordeel van de Rotterdammers, die zondag een flink gat kunnen slaan met de Tukkers. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze kraker.

Feyenoord bezit momenteel de koppositie in de Eredivisie, maar AZ hijgt de koploper met twee punten achterstand in de nek. Met zestien nieuwe aanwinsten heeft trainer Arne Slot de Stadionclub snel in de juiste richting weten te duwen. Feyenoord verloor pas één keer dit seizoen in competitieverband, dat was in september van PSV (4-3). In de groepsfase van de Europa League hield Feyenoord Lazio, FC Midtjylland en Sturm Graz achter zich, waardoor het doorstootte naar de laatste zestien.

Twente begon het seizoen sterk door FK Cukaricki met 7-2 te verslaan over twee wedstrijden in de derde kwalificatieronde van de Conference League. In de knock-outfase was het Italiaanse Fiorentina met 2-1 te sterk. In de Eredivisie doet de ploeg van Ron Jans het uitstekend. De club uit Enschede staat vierde, zes punten achter koploper Feyenoord. In de achtste finale van de TOTO KNVB Beker treft het Ajax.

Danilo is op dit moment de topscorer van Feyenoord in de competitie. De voormalig speler van Twente wist dit seizoen acht keer het net te vinden. Twee seizoenen geleden scoorde de spits zelfs zeventien keer, in dienst van de Tukkers.

