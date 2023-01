‘Overmars flikt het weer en gaat uitgaand clubrecord Antwerp verviervoudigen’

Donderdag, 26 januari 2023 om 12:17 • Wessel Antes

Marc Overmars gaat met de uitgaande transfer van Willian Pacho komende zomer het clubrecord van Royal Antwerp verbreken, zo meldt Het Nieuwsblad. The Great Old is er met Eintracht Frankfurt uit over een transfersom van maar liefst zestien miljoen euro. Daarnaast heeft Antwerp een stevig doorverkooppercentage bedongen volgens het Belgische medium. Pacho lag in De Bosuil nog vast tot medio 2026 en vertrekt na dit seizoen.

De linksbenige verdediger speelt pas sinds januari 2022 voor de nummer drie van de Belgische Pro League. Destijds werd Pacho voor bijna drie miljoen euro overgenomen van Independiente uit zijn geboorteland Ecuador. Inmiddels staat de teller op 32 wedstrijden voor Antwerp, waarin de fysiek sterke mandekker goed was voor één assist. Dit seizoen vormt de 21-jarige Pacho een sterk centraal duo met voormalig Ajacied Toby Alderweireld.

Pacho speelde nog geen interlands voor Ecuador, maar was er wel bij op het WK in Qatar. Zo bleef hij onder meer de gehele wedstrijd tegen Oranje (1-1) op de bank zitten. Rangers FC en AS Monaco hadden Pacho ook op de radar staan, maar Eintracht gaat aan het langste eind trekken. Het Nieuwsblad complimenteert Overmars en CEO Sven Jaecques voor hun handelen. “Zij wisten de jackpot te versieren, maar zorgen tegelijk voor sportieve continuïteit op korte termijn”, schrijft de krant.

Met de Pacho-deal weten Overmars en Jaecques het uitgaande clubrecord van Antwerp minimaal te verviervoudigen. Momenteel staat het record nog op naam van Manuel Benson, die afgelopen zomer voor vier miljoen euro naar Championship-koploper Burnley vertrok. Trainer Mark van Bommel moet komende zomer wel op zoek naar een vervanger voor Pacho. Afgelopen zomer kocht hij de linksbenige Gastón Ávila weg bij Boca Juniors, maar de Argentijn weet nog niet te overtuigen. Wellicht kan het vertrek van Pacho daar verandering in brengen.