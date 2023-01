Engeland smult van ‘exceptionele’ Weghorst: ‘Zijn cijfers zijn ongekend’

Donderdag, 26 januari 2023 om 11:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:55

In Engeland klinken lovende woorden over het optreden van Wout Weghorst tegen Nottingham Forest. De spits van Manchester United opende woensdagavond met een knappe rebound zijn rekening bij de grootmacht en had daarmee een belangrijk aandeel in de 0-3 overwinning in het EFL Cup-duel. Volgens de Manchester Evening News blinkt Weghorst uit als aanspeelpunt. "Opta heeft er nog geen officiële statistiek voor, maar hij staat hoe dan ook bovenaan in dat lijstje."

Volgens The Independent behoorde Weghorst tot de drie spelers waar de United-aanhang voor op de banken stond. Ook voor Lisandro Martínez en Bruno Fernandes gingen de handen op elkaar. "De innemende onwaarschijnlijkheid van Wout Weghorst krijgt een nieuwe wending", luidt de kop van het artikel. "Sommigen waren Weghorst uit het oog verloren, maar Ten Hag niet. Als Weghorst een waarde had als lokaas, dan hoort dat bij zijn rol: ruimte vrijmaken voor anderen, verdedigers dwarszitten en Rashford productiever maken."

De Manchester Evening News zag vooral een mooi onderonsje tussen Ten Hag en Weghorst. "Nu Anthony Martial geblesseerd is, krijgt Weghorst meer kansen dan hij had verwacht bij United. Hij maakt er het beste van. Hij is duidelijk niet de spits van wereldklasse die ze nodig hebben, maar hij bewijst op dit moment een waardevolle aanwinst te zijn en de stralende glimlach die Ten Hag liet zien toen zijn landgenoot vijf minuten voor tijd naar de kant kwam, zei genoeg. Er volgde een stevige hand en een felle aai over de bol van de manager richting de spits."

Weghorst als aanspeelpunt

De lokale krant, die Weghorst beoordeelt met een 7 als rapportcijfer, ziet de spits over 'exceptionele' kwaliteiten beschikken. "Het begint te klinken als een kapotte plaat die blijft hangen, maar Weghorst als aanspeelpunt is echt uitzonderlijk. Als hij daar doelpunten aan toevoegt, zoals hij deed tegen Nottingham, heeft hij het in zich om uit te groeien tot een speler die van invloed kan zijn voor dit team. Opta moet nog een statistiek voor één-tweetjes creëren, maar het staat vast dat Weghorst in dat lijstje bovenaan zou staan. Zijn xGG's zijn ongekend."

The Sun zag een duel tussen de grote jongens, doelend op Weghorst en Nottingham-verdediger Scott McKenna. "Een duel dat niet voor angsthazen was. Weghorst vertoonde het instinct van een stroper en opende zijn United-rekening. Met buitenkant voet sloeg hij toe uit een rebound na een schot van Antony. Hij toonde zich balvast en was een belangrijk aanspeelpunt in de voorhoede", aldus de tabloidkrant, die Weghorst een 8 als rapportcijfer geeft. Ook Sky Sports jureert het optreden van de Nederlander met een 8.

"Mensen zijn kritisch over het feit dat hij naar United is gekomen, maar dit is precies waarvoor hij is gehaald", aldus analist Roy Keane. "Omdat hij het moeilijk had bij Burnley hebben mensen hem al veroordeeld, maar Burnley draaide niet. Geef hem een kans. Dit was een geweldige goal voor hem. Kijk ook naar zijn reactie! Het is helder: Manchester United had iemand nodig na het vertrek van Ronaldo en er was geen geld. Ik denk niet dat hij een doelpuntenmachine wordt, maar als hij dit soort belangrijke goals mee kan pikken en Marcus Rashford kan helpen... Hij is gewoon een international hè?"