Schreuder beloont Steven Bergwijn met basisplek na uitstekende Klassieker

Donderdag, 26 januari 2023 om 19:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:38

De opstelling van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen FC Volendam is bekend. De Amsterdammers zijn er alles aan gelegen om drie punten te pakken in eigen huis, daar de ploeg al zes wedstrijden op rij niet wist te winnen. Trainer Alfred Schreuder heeft onder meer een basisplaats ingeruimd voor Steven Bergwijn, die daarmee beloond wordt voor zijn prima invalbeurt in De Klassieker tegen Feyenoord. Het duel in de Johan Cruijff ArenA vangt om 21.00 uur aan en staat onder leiding van Dennis Higler.

De laatste keer dat Ajax een wedstrijd in de Eredivisie in winst omzette was op 22 oktober vorig jaar, toen in Waalwijk met 1-4 van RKC werd gewonnen. Sinds het seizoen 1996/97 behaalden de Amsterdammers niet zo weinig punten als nu na zeventien wedstrijden. De sportieve malaise heeft geleid tot een teleurstellende vijfde plek op de ranglijst. Bij een overwinning op Volendam kan Ajax wel een sprongetje maken op de ranglijst. Door puntenverlies van PSV (1-0 tegen FC Emmen) en FC Twente (2-2 tegen Vitesse) klimt de landskampioen bij een zege naar plek drie.

Schreuder heeft in de achterhoede weer de beschikking over Devyne Rensch. De vleugelverdediger kreeg in de thuiswedstrijd tegen FC Twente rood nadat hij de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel neerhaalde en moest daarom De Klassieker missen. Tegen Volendam neemt hij de plek van Jorge Sánchez in op de rechtsbackpositie. Edson Álvarez fungeert opnieuw als rechter centrale verdediger, waardoor Jurriën Timber aan de linkerkant staat. Calvin Bassey is de linksback van dienst, Owen Wijndal begint op de reservebank.

Op het middenveld verandert er niets ten opzichte van De Klassieker. Dat betekent dat Steven Berghuis, Davy Klaassen en Kenneth Taylor allen aan de aftrap staan. Voorin kiest Schreuder voor Bergwijn als linksbuiten. Dusan Tadic verhuist naar de rechterkant, waardoor Francisco Conceição naar de bank verhuist. Ook Mohammed Kudus moet weer genoegen nemen met een rol als reserve. Brian Brobbey is de spits. Laatstgenoemde zal gebaat zijn bij persoonlijk succes. De laatste keer dat hij doel wist te treffen was bij RKC, tijdens de laatste competitiezege van Ajax.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Álvarez, Timber, Bassey; Taylor, Berghuis, Klaassen; Tadic, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling FC Volendam: F.Stankovic; Mirani, Flint, Mbuyama, James; Plat, Eiting, Da Silva, Twigt, Murkin; Oristanio.