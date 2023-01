De lach is terug bij NAC: ‘Een krankzinnige avond, ik had echt kippenvel’

Donderdag, 26 januari 2023 om 14:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:22

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Anselmo García Mac Nulty, de Iers-Spaanse verdediger die dit seizoen door NAC Breda wordt gehuurd van VfL Wolfsburg.

Door Jordi Tomasowa

De gelatenheid lijkt weg op het trainingscomplex van NAC. Vlak na de kerst werd Robert Molenaar door de Parel van het Zuiden ontslagen. Clubicoon Ton Lokhoff nam vervolgens tijdelijk de honneurs waar. Er werd gewonnen van Jong PSV en TOP Oss en gelijkgespeeld tegen Helmond Sport. Hoogtepunt was de bizarre bekerthriller tegen FC Eindhoven eerder deze maand. De achttienjarige Rowan Besselink schoot NAC in blessuretijd van de verlenging naar de volgende ronde: 2-1.

Mac Nulty wordt dit seizoen door NAC gehuurd van VfL Wolfsburg.

Bij Lokhoff en commissaris technische zaken Pierre van Hooijdonk overheerst daags na de bekendmaking van Peter Hyballa als nieuwe trainer van NAC blijdschap. Chagrijn over de tegenvallende eerste seizoenshelft heeft ook binnen de spelersgroep plaatsgemaakt voor optimisme, zo blijkt als we Mac Nulty spreken. De brede glimlach op het gezicht van de negentienjarige verdediger verraadt dat er een streep is gezet onder het moeizame halfjaar met negen nederlagen en slecht zeges. “We begonnen goed aan het seizoen, maar zo werkt voetbal nu eenmaal. Je hebt goede en mindere goede periodes. We weten dat we in de eerste seizoenshelft niet naar ons kunnen hebben gepresteerd.”

“NAC is een club die om de bovenste plaatsen mee moet doen. Ons doel is nu om deelname aan de play-offs te bewerkstelligen”, vervolgt Mac Nulty, die dit seizoen pas drie competitieduels miste vanwege een schorsing. De verdediger is een sterkhouder in de Bredase defensie, maar een publieksfavoriet durft hij zichzelf niet te noemen. “Dat moet je aan de supporters vragen. Ik hoop dat ze tevreden over mij zijn. Ik geef altijd alles voor deze club en de supporters. Natuurlijk zitten er sterke en minder sterke optredens tussen, maar ik probeer altijd mijn best te doen.”

Geboren in de Spaanse stad Sevilla, kwam er voor Mac Nulty een droom uit toen hij op zijn achtste op proef mocht komen bij Real Betis. “Ik wist de club te overtuigen en heb daar uiteindelijk tot de Onder 16 gespeeld. Ik ben Betis erg dankbaar, want de basisvaardigheden heb ik allemaal daar geleerd. Ik heb erg genoten van die tijd en maakte er veel vrienden.” Waar de verdediger lange tijd zijn zinnen had gezet om ooit door te breken in het eerste elftal van Betis, koos hij op jonge leeftijd bewust voor zijn eerste buitenlandse avontuur. “Ik kreeg een belletje van mijn zaakwaarnemer. Hij vertelde me dat VfL Wolfsburg geïnteresseerd in me was. Ik ben naar Duitsland gegaan om de faciliteiten op de club te bekijken, daar was ik erg van onder de indruk. Het was een geweldige kans om naar Duitsland te vertrekken en mezelf verder te ontwikkelen als voetballer.”

Ondanks dat het niet makkelijk was om zijn familie en vrienden achter te laten, wist Mac Nulty dat de overgang naar Wolfsburg voor hem de juiste was. “Ik houd enorm van voetbal en deed er op dat moment alles aan om prof te worden. Ik voelde me er direct thuis, ook al had ik dit niet verwacht. Er werd een andere taal gesproken en je moet je aanpassen aan een andere cultuur. Maar voetbal is universeel en ik ben een enorm open persoon. Ik trainde gelijk goed en speelde direct alles in de jeugd van Wolfsburg, dat maakte het makkelijker om te acclimatiseren.”

Mac Nulty wint het luchtduel van Jong Ajax-aanvaller Rasmussen.

De connectie met Lokhoff, die zelf enkele jaren werkzaam was bij Wolfsburg, leidde Mac Nulty afgelopen zomer naar NAC. “Lokhoff belde me dat NAC me graag wilde huren. Hij vertelde me alles over de stad en dat NAC een grote club is in Nederland. Ik ben direct op YouTube gaan zoeken en zag filmpjes van de supporters en het Rat Verlegh Stadion en dacht: wow. Het voelde als een goede stap voor mijn carrière, want ik moest spelen op een hoog niveau. Het eerste elftal van Wolfsburg was op dat moment nog iets te hoog gegrepen.”

De hoge verwachtingen over de club en de supporters kwamen voor Mac Nulty direct uit. “Jazeker, ik voel me enorm goed hier”, laat hij enthousiast weten. “Onze eerste competitiewedstrijd was thuis tegen Helmond Sport. We wonnen met 1-0 en na de wedstrijd waren alle supporters aan het juichen en aan het zingen. Dat was fantastisch, ik had echt kippenvel. Ik kom uit Sevilla en de mensen daar hebben ook een enorme passie voor voetbal. Het was een droom die uitkwam om voor zoveel geweldige supporters te spelen.”

Naast Mac Nulty maakte ook Fabio Di Michele Sanchez afgelopen zomer de tijdelijke overstap van Wolfsburg naar Breda. “Natuurlijk is het altijd makkelijker als je samen met iemand anders naar een nieuwe club vertrekt”, legt Mac Nulty uit. “Je hebt iemand om mee te praten etcetera. Ik leerde Fabio kennen in het eerste jaar dat ik bij Wolfsburg onder contract stond. Zijn familie is ook Spaans, dus ik kan erg goed met zowel hem als zijn familie overweg.”

Waar Mac Nulty dit seizoen een onbetwiste basisspeler is bij NAC, liep Sanchez begin november een zware blessure op. “Dat is enorm jammer natuurlijk”, zo klinkt het somber. “Hij revalideert in Duitsland. Het is een lang revalidatietraject, maar stap voor stap komt hij terug en ik hoop dat hij binnenkort weer fit is. Ik trok in de eerste weken niet alleen maar met hem op. Ik moet zeggen dat de gehele spelersgroep mij vanaf de eerste dag direct welkom heette. Ze hebben me enorm geholpen, dus het was niet lastig om me bij NAC aan te passen.”

De bekerzege op FC Eindhoven wordt uitbundig gevierd door Mac Nulty.

Ook binnen de lijnen kende Mac Nulty weinig aanpassingsproblemen. “Het voetbal in Nederland valt te vergelijken met het voetbal in Spanje. Hier willen ploegen voetballen en op balbezit spelen en in Duitsland wordt er fysieker voetbal gespeeld. Er worden meer duels uitgevochten en het spel is daar directer. Waar mijn voorkeur zelf naar uitgaat? Het maakt mij niet echt uit. Als speler wil je natuurlijk graag de bal hebben, maar ik heb in Duitsland mezelf ook op fysiek gebied kunnen ontwikkelen.”

Voor de verdediger waren er dit seizoen tot nog toe twee hoogtepunten. Winst van de Brabantse derby tegen Willem II, maar vooral de recente zege op FC Eindhoven in de TOTO KNVB Beker blijft Mac Nulty bij. “Dat was een van de meest krankzinnige avonden die ik heb meegemaakt. Vanwege zulk soort avonden ben je profvoetballer. We maakten de 1-1 in de 91ste minuut en in de verlenging was Rowan Besselink in de 121ste minuut verantwoordelijk voor de 2-1. Dat was fantastisch. De supporters op de tribune gingen uit hun dak. FC Eindhoven is zeker een goed team, maar de supporters hebben ons echt gepusht en gesteund om de volgende ronde te bereiken. Natuurlijk hadden we het geloof dat we er nog een verlenging uit konden slepen. Je moet altijd tot de laatste seconden blijven knokken.”

Mac Nulty omschrijft zichzelf als een agressieve verdediger die ervan houdt om te tacklen en duels aan te gaan. “Maar ik ben ook comfortabel aan de bal en ben niet bang om de opbouw te verzorgen.” Op jonge leeftijd waren vooral Carles Puyol en Sergio Ramos idolen voor de Sevilliaan. "Voor mij zijn zij de beste Spaanse centrumverdedigers aller tijden. Op dit moment kijk ik vooral naar Virgil van Dijk en Rúben Dias. Het zijn beiden sterke verdedigers. Ze hebben een bepaalde uitstraling en zijn leiders van hun ploeg. Dat is ook wat ik wil zijn bij NAC. Als een verdediger moet je een leider zijn en het team helpen, want je hebt het hele veld voor je. Als een aanvaller ziet dat je niet praat en je schouders omlaag hangen, dan denkt hij dat er voor hem wat te halen valt. Je lichaamstaal is belangrijk. Je wil leiderschap uitstralen en je tegenstander het gevoel geven dat er niks te halen valt.”

Mac Nulty speelde tot nog toe zeventien jeugdinterlands voor Ierland.

Mac Nulty leert naar eigen zeggen nog elke wedstrijd bij. “Dit is mijn eerste seizoen in het betaald voetbal. In de Keuken Kampioen Divisie lopen enorm ervaren aanvallers rond. Martijn Kaars van Helmond Sport had bijvoorbeeld een hele goede timing als het gaat om loopacties achter onze verdediging. Lennart Thy, de spits van PEC Zwolle, vond ik ook goed, maar voor mij was de lastigste spits om tegen te spelen Thomas Verheydt van ADO Den Haag.” Mac Nulty kan zich het eerste duel met de fysiek sterke targetman nog goed herinneren. “Er werd een lange bal van achteruit gespeeld en ik probeerde hem een schouderduw te geven, maar hij leek wel een muur. Ik dacht: fuck, hij is heel sterk. Iedereen vertelde me dat hij heel goed is, maar je ziet het pas echt als je tegen hem speelt. Het was een hele lastige wedstrijd. We verloren uiteindelijk en hij scoorde twee keer met het hoofd.”

Sinds maart 2018 mag Mac Nulty zich jeugdinternational van Ierland noemen. “Mijn moeder is Iers en ik heb er veel familie wonen. Op mijn veertiende ben ik gaan praten met de Ierse voetbalbond. Ik ben nu voor de jeugdelftallen uitgekomen tot aan Ierland Onder 21. Het is voor mij een enorme eer om mijn land te vertegenwoordigen. Hopelijk kan ik in de toekomst mijn debuut voor het ‘grote’ Ierland maken. Daar spelen nu veel jonge jongens, dus er liggen zeker kansen. Ik moet gewoon hard blijven werken en misschien volgt mijn debuut dan ook.”

Voorlopig ligt de focus echter op NAC, dat met de terugkeer van Hyballa de weg omhoog wil inzetten. “Nee, ik kende Hyballa nog niet, maar hij was al eerder op het trainingscomplex geweest”, laat Mac Nulty weten. “Hij heeft vandaag (vorige week donderdag, red.) met de spelersgroep gesproken en ik had daarna ook persoonlijk een kort gesprek met hem. Hij neemt de dagelijkse leiding na het uitduel met TOP Oss over. Het is fijn dat er nu een nieuwe trainer is aangesteld en dat ik van diegene kan leren. Persoonlijk wil ik gewoon zoveel mogelijk minuten maken en meer clean sheets noteren. Het is altijd goed voor keepers, maar ook voor verdedigers. Als de tegenstander niet scoort, kun je niet verliezen”, zo sluit de spontane verdediger op z’n Cruijffiaans af.

Paspoort:

Naam: Anselmo García Mac Nulty

Club: NAC Breda

Leeftijd: 19

Positie: centrumverdediger

Lengte: 187 cm

Aantal wedstrijden: 18

Sterke punten: agressiviteit, tackelen, vastberadenheid