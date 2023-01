Unibet: een odd van 4.80 voor de openingsgoal van Bergwijn!

Donderdag, 26 januari 2023 om 12:00 • Davey de Laat • Laatste update: 12:30

Ajax ontvangt donderdagavond degradatiekandidaat FC Volendam in de eigen Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers kennen een moeilijk seizoen onder Alfred Schreuder. Na een paar succesvolle jaren onder Erik ten Hag moet de club onder de nieuwe trainer een stapje terug doen. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Eredivisie-duel.

Het seizoen van Ajax gaat nog niet over rozen. In de Nederlandse competitie staat de recordkampioen vijfde en staat het acht punten achter op koploper Feyenoord, waar het afgelopen weekend 1-1 tegen speelde. Tegen laagvliegers werd de afgelopen maanden vaak gelijkgespeeld en in de Champions League blameerde het zich tegen Napoli en Liverpool, waardoor het in de tussenronde van de Europa League gaat aantreden tegen 1. FC Union Berlin.

Volendam speelt voor het eerst sinds 2009 weer in de Eredivisie en dat loopt nog niet soepel. Onder trainer Wim Jonk staan de Palingboeren op een zeventiende plaats, wat directe degradatie betekent. Sinds de winterstop komen de Volendammers een stuk beter voor de dag, waarbij SC Cambuur en RKC Waalwijk allebei werden verslagen.

Steven Bergwijn kwam na een mislukt avontuur bij Tottenham Hotspur terug naar Nederland voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro. Aan het begin van het seizoen scoorde de aanvaller aan de lopende band, maar daarna kwam de klad erin bij de geboren Amsterdammer. Toch is Bergwijn met elf doelpunten de topscorer van Ajax.

