Drie grote namen lekken uit als mogelijke opvolger van Martínez bij België

Donderdag, 26 januari 2023 om 10:27 • Wessel Antes

De Belgische voetbalbond mikt in de zoektocht naar een opvolger van Roberto Martínez nog altijd op het aantrekken van een grote naam. Het Nieuwsblad komt donderdag met drie gelekte namen die hoog op het lijstje zouden staan om de nieuwe bondscoach van België te worden: Joachim Löw, Mauricio Pochettino en André Villas-Boas. Frank Vercauteren zou juist weer nadrukkelijk in beeld zijn voor de rol van technisch directeur bij de Belgische bond.

De 66-jarige Vercauteren zou zich daarmee kunnen verzekeren van een gewilde rol, al valt de naam van Michel Preud’homme ook nog altijd. Voormalig Ajacied Thomas Vermaelen liet onlangs op de Belgische televisie weten graag technisch directeur te willen worden. Ook ex-PSV’er Timmy Simons en Johan Walem stelden zich kandidaat, maar voorlopig nog zonder succes. De Belgische bond lijkt te azen op een ervaren man voor deze functie. Het is goed mogelijk dat de technisch directeur eerst wordt aangesteld, alvorens de nieuwe bondscoach arriveert.

Donderdag en vrijdag vergaderen de Taskforce van de Belgische voetbalbond over de kandidaten. Naar verluidt mogen sterspelers als Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku ook hun zegje doen over de nieuwe bondscoach. Laatstgenoemde gaf tegenover Sky Italia aan dat hij Thierry Henry graag voor de groep zou zien, maar die naam wordt amper nog genoemd. De 63-jarige Löw, die na het mislukte EK van Duitsland in 2021 nog altijd zonder baan zit, zou wel een optie zijn. Met de Duitsers won hij in 2014 het WK.

Argentijn Pochettino en Portugees Villas-Boas zijn twee jongere opties, die beiden nog nooit een functie als bondscoach hebben gehad. Laatstgenoemde nam in februari 2021 woedend ontslag bij Olympique Marseille toen de club, buiten zijn wens om, middenvelder Olivier Ntcham aantrok. De vijftigjarige Pochettino werd in juli ontslagen bij Paris Saint-Germain. Martínez, die na het mislukte WK in Qatar zelf opstapte bij België, is inmiddels alweer onder de pannen. Begin deze maand werd hij aangesteld als bondscoach van Portugal.