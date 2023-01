UniBoost: een quotering van 50.00 voor een zege van PSV op Go Ahead Eagles!

Zaterdag, 28 januari 2023 om 16:00 • Laatste update: 16:33

Zaterdagmiddag treedt PSV in het eigen Philips Stadion aan tegen Go Ahead Eagles. Lukt het de Eindhovenaren een grotere crisis te bezweren? Voor dit Eredivisie-duel heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. 50 keer je inleg als PSV van Go Ahead Eagles wint. Maximale inzet is € 1.

PSV werd afgelopen dinsdag door FC Emmen in een crisis geduwd. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij kwam 1-0 achter en kon het tij na een terechte rode kaart voor Mauro Júnior niet meer keren. Het was alweer de vijfde competitienederlaag van dit seizoen voor PSV, evenveel als vorig seizoen onder Roger Schmidt. Na gelijke spelen tegen Fortuna Sittard (2-2) en Sparta Rotterdam (1-1) en een moeizame zege op Vitesse (1-0), willen de Eindhovenaren met een zege op Go Ahead Eagles in het spoor van koploper Feyenoord blijven.

Zie jij PSV winnen van Go Ahead Eagles? Profiteer van de UniBoost!

Voor Go Ahead Eagles kwam er woensdagavond een einde aan een unieke reeks. AZ wist in Deventer met 1-4 te winnen van Kowet. Het was de eerste nederlaag voor de ploeg van trainer René Hake sinds 3 september, toen er met 3-4 werd verloren van Feyenoord. Go Ahead Eagles was maar liefst elf wedstrijden op rij ongeslagen en hoopt tegen PSV een nieuwe reeks te beginnen.

Denk jij dat Go Ahead Eagles in Eindhoven van PSV wint? Een uitzege is te spelen tegen een odd van 13.00!