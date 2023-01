Clubicoon looft Martínez: ‘Hem wil je aan je zijde hebben in de loopgraven’

Donderdag, 26 januari 2023

Roy Keane is onder de indruk van het debuutjaar van Lisandro Martínez bij Manchester United. De 25-jarige Argentijn werd woensdag na afloop van de EFL Cup-zege op Nottingham Forest (0-3) opnieuw verkozen tot Man of the Match. Keane sprak in de studio van Sky Sports lovend over Martínez. “Hij is het type persoon dat je aan je zijde wil hebben in de loopgraven.”

Martínez kwam sinds zijn overstap van Ajax naar Old Trafford al 28 keer in actie voor the Red Devils. Keane is al volledig overtuigd van zijn kwaliteiten. “Hij staat met trots te verdedigen. Je kunt zijn karakter en zijn gedrevenheid zien op het veld. Hij wil echt verdedigen. Hij is het type persoon dat je aan je zijde wilt hebben in de loopgraven. Hij zal dolblij zijn met de clean sheet.” Martínez was tegen Forest de speler met de meeste uitverdedigende acties (4), geslaagde tackles (4), balveroveringen (9), succesvolle passes (90) en balcontacten (112) bij United.

Michael Dawson, die in het verleden onder meer speelde voor Tottenham Hotspur, heeft ook genoten van Martínez. “Hij deinst nergens voor terug. Dat zag je ook aan het doelpunt dat hij maakte tegen Arsenal afgelopen zondag. Bij Manchester United moet je kunnen voetballen, maar als verdediger is verdedigen je voornaamste taak. Er waren vraagtekens bij zijn statuur, maar hij is een dappere speler die zijn lichaam overal voor gooit. David de Gea zal blij zijn hem voor zich te hebben.”

De Manchester Evening News deelde Martínez na afloop een 8 uit, maar zelf was de linkspoot vooral tevreden met de teamprestatie. “Ik ben heel blij met ons spel. We speelden heel goed en controleerden de wedstrijd. Na de nederlaag in de vorige wedstrijd moesten we met een reactie komen en dat hebben we gedaan. Als we onze taken uitvoeren, dan houden we ons doel schoon. Toch zijn er veel dingen die nog beter kunnen.”