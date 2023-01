‘Lastige’ Feyenoorder reageert na debuut op aantijgingen: ‘Niet zo ervaren’

Donderdag, 26 januari 2023 om 07:56 • Wessel Antes

Neraysho Kasanwirjo kan zich niet vinden in de verhalen dat hij een lastige jongen is om mee te werken, zo zei de kersverse Feyenoorder woensdagavond na afloop van de zege op NEC (2-0). De twintigjarige Amsterdammer kwam in de zeventigste minuut in de ploeg voor Lutsharel Geertruida en liet een ontspannen indruk achter. Tijdens de persconferentie kwam Kasanwirjo terug op de geluiden rondom zijn persoon. “Ik heb dingen gehoord over dat ik geen fijne jongen was om mee te werken. Dat heb ik van mijn kant niet zo ervaren.”

Kasanwirjo maakte eind vorige week voor 1,5 miljoen euro de overstap van FC Groningen naar Feyenoord. Tijdens de persconferentie kreeg de rechtspoot de vraag of het klopt dat de Trots van het Noorden meewerkte aan zijn transfer omdat hij een lastige jongen is. “Zelf heb ik er niks van gemerkt. Ik begreep ook achteraf dat er wat dingen zijn gezegd. Ik heb dingen gehoord over dat ik geen fijne jongen was om mee te werken. Dat heb ik van mijn kant niet zo ervaren.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Slot ontevreden over uitvoering Feyenoord

Waar Kasanwirjo vooral heeft genoten van zijn debuut, was trainer Arne Slot na afloop een stuk minder tevreden over het verloop van de avond. “Qua resultaat wel, qua uitvoering was ik over zondag (1-1 in de Klassieker, red.) vele malen tevredener. Ik vond ons drukzetten nu vele malen minder. Misschien sla ik nu door in het negatieve, maar ik heb misschien wel de slechtst mogelijke uitvoering van elf tegen tien ooit gezien. Maar goed, het heeft uiteindelijk wel geleid tot een 2-0 overwinning, we hebben de nul gehouden en drie punten gehaald.”

Zondag speelt koploper Feyenoord een belangrijke uitwedstrijd tegen FC Twente. Slot verwacht een heksenketel in Enschede. “Ik heb gezegd dat de sfeer afgelopen zondag tegen Ajax geweldig was, maar ik verwacht in Enschede ook een serieuze sfeer. Twente-uit zorgt altijd voor een geweldige Grolsch Veste, hopelijk wordt het ook een geweldige wedstrijd om naar te kijken.” De aftrap van het duel tussen Twente en Feyenoord wordt om 12.15 uur genomen.