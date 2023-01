Withete Rogier Meijer begrijpt niets van fatale beslissing: ‘Schandalig’

Donderdag, 26 januari 2023 om 07:27 • Wessel Antes • Laatste update: 09:51

NEC is woest over de rode kaart die scheidsrechter Edwin van de Graaf trok tijdens de 2-0 nederlaag op bezoek bij Feyenoord. Vlak voor rust werd verdediger Ivan Márquez van het veld gestuurd, maar die beslissing was volgens trainer Rogier Meijer zwaar onterecht. De 41-jarige oefenmeester gaf direct na afloop aan dat de Nijmegenaren het er niet bij laten zitten. “Wat er ook gebeurt, wij gaan honderd procent in beroep.”

In de blessuretijd van de eerste helft werd Feyenoord-spits Santiago Giménez na een indrukwekkende versnelling vastgepakt door Márquez. Van de Graaf kende direct een penalty toe, maar werd door de VAR toch naar de kant gehaald. Daar oordeelde Van de Graaf dat het inderdaad een strafschop moest zijn en dat Márquez bovendien geen poging deed om de bal te spelen. Daarom werd de gele kaart voor de verdediger veranderd in een rode. Orkun Kökçü schoot de penalty hard langs Jasper Cillessen en verdubbelde daarmee de score.

Meijer verscheen na afloop woest voor de camera’s van ESPN. “Ik vond het een schandalige rode kaart. Het is al nauwelijks een overtreding! Onze rechtsback loopt nog naast hem, hij pakte ook de bal. Als dit al een rode kaart is… dat snap ik echt niet. En als je het dan nog gaat terugkijken, dan snap ik het al helemáál niet.” Na de benutte penalty van Kökçü was de wedstrijd gespeeld. In ondertal kwam NEC er in De Kuip niet meer aan te pas.

De trainer van NEC gaat een schorsing voor Márquez niet accepteren. “Wat er ook gebeurt, wij gaan honderd procent in beroep. Dit is echt nooit een rode kaart. Na dat moment is de wedstrijd wel klaar. In de tweede helft probeer je gewoon om de schade te beperken en dat hebben de jongens heel goed gedaan, want we hebben na rust niks weggegeven. De wedstrijd is gewoon verpest in de 44ste minuut.” NEC speelt komende zaterdag een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Of de rode kaart van Márquez geseponeerd gaat worden zal moeten blijken.