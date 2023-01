Basisplaats Ocampos kan pijnlijke uitschakeling Sevilla niet voorkomen

Donderdag, 26 januari 2023 om 07:04 • Wessel Antes

Sevilla heeft woensdagavond ook in de Copa del Rey teleurgesteld. Op bezoek bij Osasuna ging het elftal van Jorge Sampaoli in de verlenging met 2-1 onderuit. Lucas Ocampos stond na zijn terugkeer van Ajax voor het eerst in de basis, maar wist niet te imponeren en werd na een uur gewisseld. Door deze uitschakeling moeten de fans van de nummer vijftien van LaLiga opnieuw een pijnlijke tik incasseren.

Ocampos stond voor het eerst sinds 1 oktober van vorig jaar weer in de basis, toen hij met Ajax in eigen huis niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel met Go Ahead Eagles. Hagenaar Karim Rekik moest in eerste instantie genoegen nemen met een plek op de bank, maar mocht in de verlenging aantreden als vervanger van voormalig Ajacied Nemanja Gudelj. Op 16 en 23 februari nemen de Sevillistas het op tegen PSV in de Europa League.

???????????? ????????????! ??

De kleine Argentijn, Ávila zet Osasuna op voorsprong!

Sevilla heeft niet lang meer om de schade te herstellen ??#ZiggoSport #CopaDelRey #OsasunaSevillaFC pic.twitter.com/VIfcMwU5OH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 25, 2023

Het duurde lang voor de wedstrijd in het Estadio El Sadar echt los kwam. Pas in de 71ste minuut was het Ezequiel Ávila die namens de thuisploeg de ban brak. Rubén García wist een voorzet met zijn hoofd perfect terug te leggen, waarna de Argentijn op listige wijze kon wegdraaien bij Loïc Badé om vervolgens Sevilla-doelman Yassine Bounou te verschalken: 1-0. Pas in blessuretijd kwamen de bezoekers langszij via Youssef En-Nesyri. De vaste aanvalsleider van Marokko wist een scherpe voorzet van invaller Suso attent binnen te prikken: 1-1.



Het doelpunt bleek uitstel van executie. Nadat Rekik pas net in het elftal was gekomen werd vijfvoudig Marokkaans international Abde Ezzalzouli de absolute matchwinner. De 21-jarige buitenspeler kreeg flink wat ruimte van de verdediging van Sevilla en maakte daar optimaal gebruik van door listig terug te kappen, om vervolgens in de korte hoek uit te halen: 2-1. Daardoor moest de viervoudig winnaar van de Europa League alsnog met de staart tussen de benen naar huis.