Yilmaz prikt datum voor Engels interview en spreekt zijn eerste Nederlands

Donderdag, 26 januari 2023 om 00:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:23

Burak Yilmaz blijkt na zijn beslissende rol tegen sc Heerenveen (2-0 winst) behoorlijk Engels te spreken, maar blijft zijn interviews voorlopig alleen in het Turks geven. De 37-jarige spits van Fortuna Sittard, die een assist gaf op Umaro Embalo en een penalty benutte, gebruikt daarbij ploeggenoot Oguzhan Özyakup als tolk. "Ik heb tijd nodig, want ik wil al mijn gevoelens kunnen uiten, maar volgend seizoen kan ik heel goed Engels", zegt Yilmaz in foutloos Engels tegen Milan van Dongen van ESPN.

"Ik beloof dat ik mijn interviews vanaf volgend seizoen in het Engels doe. Ja, dat beloof ik", benadrukt Yilmaz, die de vraag krijgt of hij ook Nederlands spreekt. "Ja, man", zijn de enige Nederlandse woordjes die de spits uitbrengt, om vervolgens in lachen uit te barsten. "Nee, niet echt, maar kleine dingetjes", vervolgt hij weer in het Engels. "Ozzy leert het me allemaal."

Burak Yilmaz kan gewoon Nederlands: "Ja, man"?? pic.twitter.com/8jXhMCdWP2 — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2023

Yilmaz tekende afgelopen zomer verrassend bij Fortuna. Hij staat na een half seizoen in de Eredivisie op zeven goals, waarvan de eerste, een vrije trap tegen Ajax, de meest memorabele was. Daarna schoot hij onder meer vijf strafschoppen binnen. "Hoe langer ik hier speel, hoe meer plezier ik heb", zegt Yilmaz in het Turks, waarna Özyakup het vertaalt. "In Nederland probeert bijna elke club te voetballen. Maar je moet eerlijk zijn: Fortuna streed de afgelopen jaren tegen degradatie en dat willen we dit jaar niet."

Toch draait Fortuna een moeizaam seizoen. De overwinning tegen Heerenveen schept wat lucht en brengt de Limburgers naar de twaalfde plaats. "We willen groeien en we zijn met iets bezig", vervolgt Yilmaz. "Maar we moeten uitkijken, omdat er goede teams onder ons staan. Vitesse en FC Groningen zijn bijvoorbeeld sterke teams en FC Emmen pakte gisteren drie punten (tegen PSV, red.). We zijn goed op weg, maar we moeten wel oppassen."