Weghorst kan zijn geluk niet op na eerste treffer voor Manchester United

Woensdag, 25 januari 2023 om 23:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:12

Wout Weghorst is een gelukkig man. De winteraanwinst opende woensdag zijn doelpuntenrekening voor Manchester United, waarmee hij een groot aandeel had in de 0-3 zege op Nottingham Forest in de EFL Cup. In zijn interview met Sky Sports straalt Weghorst van oor tot oor.

De spits maakte vlak voor rust dankbaar gebruik van een rebound op een schot van Antony. "Zo'n eerste goal is altijd speciaal om te scoren, en het liefst heb je dat hij zo snel mogelijk komt", zegt een stralende Weghorst erover. "Dus ik ben heel blij, ook omdat het een belangrijk moment in de wedstrijd was. Als je dan ook nog de 0-2 maakt ga je met een veel beter gevoel de rust in." Uiteindelijk liep United nog uit naar 0-3. Bruno Fernandes verzorgde het slotakkoord, terwijl Marcus Rashford met een weergaloze solo van eigen helft de openingstreffer voor zijn rekening nam.

“It’s always special!” New @ManUtd signing Wout Weghorst reflects on scoring his first goal for the club. #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/NA0RdMDppI — Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 25, 2023

De analisten bij Sky Sports waren zeer te spreken over Weghorst, net als trainer Erik ten Hag. "Klasse afgemaakt. Mensen waren kritisch op dat hij gehaald werd, maar dit is wat hij de club kan brengen", sprak Roy Keane. "Ik wist wat hij kon", zei Ten Hag daarover, "want Wout heeft een enorm goed doelpuntenportefeuille. Het was ook gewoon een goede actie van Antony. Maar hoe Weghorst dat deed in de rebound maakt het een echte spitsengoal. Daarvoor hebben we hem gehaald."

Weghorst kreeg vijf minuten voor tijd een publiekswissel, ten faveure van Anthony Elanga. De huurling van Burnley mocht in al zijn drie optredens tot nu toe aan de aftrap verschijnen. Ten Hag kan in de punt van de aanval ook nog kiezen voor Anthony Martial, al is die nu nog geblesseerd. Ook Rashford heeft ervaring op die positie, maar speelt het liefst vanaf de linkerkant.