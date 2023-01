Barcelona overleeft enorme mogelijkheden en plaatst zich voor halve finale

Woensdag, 25 januari 2023 om 22:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:10

Barcelona heeft de halve finale van de Copa del Rey gehaald. In eigen huis werd Real Sociedad dankzij een treffer van Ousmane Dembélé met 1-0 verslagen. Frenkie de Jong deed het hele duel mee en maakte een goede indruk. Barcelona werd vlak voor rust in het zadel geholpen door Brais Méndez, die na een onbesuisde tackle op Sergio Busquets van het veld moest.

Barcelona-trainer Xavi had een basisplaats in huis voor De Jong en met de Nederlander schoot de thuisploeg uit de startblokken. De Catalanen waren bijzonder dreigend voor het doel en dat leidde na een schot van Lewandowski bijna tot de 1-0. Het schot van de Pool leek binnen te vliegen, maar onbedoeld voorkwam De Jong het doelpunt door in de baan van het schot te staan. Barça bleef domineren en via Dembélé kwam het alsnog bijna op voorsprong, maar zijn schot met links ging rakelings naast. De Fransman had even later een fraaie pass in huis op De Jong. De middenvelder schoof de bal echter net naast.

Sociedad had weinig te vertellen, waardoor de grote kans van Takefusa Kubo uit het niets kwam. De Japanner zag zijn vlammende schot op de lat belanden. Vijf minuten voor rust kreeg Méndez rood, nadat hij zijn noppen plantte op de enkel van Busquets. Even na de onderbreking brak Barcelona de ban. Dembélé ontsnapte aan de rechterkant en zag dat doelman Álex Remiro geen antwoord had op zijn kiezelharde schot in de korte hoek: 1-0. Aan de andere kant had Sørloth voor de 1-1 moeten zorgen. De voormalig spits van FC Groningen kreeg de bal op een presenteerblaadje van Kubo, maar schoot enkele meters voor het lege doel over.

Barcelona bleef na die reuzenkans de bovenliggende partij, maar het lukte de ploeg maar niet om de verlossende tweede treffer te maken. De Catalanen probeerden het onder meer via Lewandowski, die zijn kopbal gekeerd zag worden door Remiro. In de slotfase kwam Barcelona nog goed weg. Na slecht uitverdedigen stuitte Robert Navarro op Marc-André Ter Stegen, waarna Carlos Fernández in het zijnet schoot. Daarmee was het gevaar van Sociedad nog niet geweken. Een afvallende bal uit een hoekschop belandde op de pantoffel van Jon Olasagasti, die uithaalde en zag hoe Ter Stegen ternauwernood redding kon brengen. Dichterbij zouden de bezoekers niet meer komen.