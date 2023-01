Feyenoord heeft na rode kaart geen last meer van NEC en is terug aan kop

Woensdag, 25 januari 2023 om 22:55 • Jeroen van Poppel

Feyenoord heeft woensdag een zorgeloze avond beleefd in De Kuip. De ploeg van Arne Slot werd tegen NEC vroeg op voorsprong gezet door Javairô Dilrosun en wist die vlak voor rust te verdubbelen via een penalty van Orkun Kökçü. NEC-verdediger Iván Márquez werd bij dat moment met rood weggestuurd, waarna Feyenoord de wedstrijd in de tweede helft zakelijk uitspeelde: 2-0. Feyenoord neemt de koppositie in de Eredivisie weer over van AZ, terwijl NEC negende staat. Smet op de zege voor Feyenoord was het uitvallen van Igor Paixão; positief was de rentree van Quinten Timber en het debuut van Neraysho Kasanwirjo.

Slot koos drie keer achter elkaar voor dezelfde opstelling, maar wijzigde die voor het thuisduel met NEC. Dilrosun kwam als rechtsbuiten in de ploeg voor Alireza Jahanbakhsh, terwijl Santiago Giménez als spits speelde in plaats van Danilo. Bij NEC was Elayis Tavsan op nummer 10 opnieuw de vervanger van de geschorste Oussama Tannane, terwijl Magnus Mattsson voor het tweede duel op rij gemist werd vanwege een blessure.

Terecht rood voor Iván Márquez? Orkun Kökcü profiteert in ieder geval ??#necfey — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2023

Al in de negende minuut kwam Feyenoord aan de leiding via Dilrosun. De rechtsbuiten zette het openingsdoelpunt zelf op door met de bal aan de voet te versnellen en een steekbal naar Marcus Pedersen te versturen. De rechtsback legde terug, waarna Dilrosun van dicht bij het doel intikte: 1-0. Vrij kort daarna kreeg NEC aan de overzijde een goede kans. Souffian El Karouani brak over links door en stuitte vanuit een lastige hoek op doelman Justin Bijlow. De linksback van NEC kwam na een half uur spelen weg met een bal op de hand in het eigen strafschopgebied. Scheidsrechter Edwin van de Graaf beoordeelde het moment na het zien van de beelden als niet strafbaar.

Dat was anders toen Feyenoord-spits Giménez na een indrukwekkende versnelling werd vastgepakt door Iván Márquez. Van de Graaf kende direct een penalty toe, maar werd door de VAR toch naar de kant gehaald. Daar oordeelde Van de Graaf dat het inderdaad een strafschop moest zijn en dat Márquez bovendien geen poging deed om de bal te spelen. Daarom werd de gele kaart voor de verdediger veranderd in een rode. Kökçü schoot de penalty hard langs Jasper Cillessen, die in het midden bleef staan: 2-0.

Feyenoord had na rust niets meer te duchten van de tien overgebleven NEC'ers. Slot gebruikte de tweede helft voor de rentree van Timber, die na een uur spelen inviel voor Mats Wieffer. Twintig minuten voor tijd mocht Kasanwirjo debuteren op de plek van Lutsharel Geertruida. Danilo, een andere invaller bij Feyenoord, kopte kort daarna rakelings naast uit een goede voorzet van Patrik Wålemark.