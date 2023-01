Utrecht heeft genoeg aan vroege goal en boekt eindelijk weer Eredivisie-zege

Woensdag, 25 januari 2023 om 22:55 • Sam Vreeswijk

FC Utrecht heeft woensdagavond de eerste zege geboekt onder trainer Michael Silberbauer. In de eigen Galgenwaard wonnen de Domstedelingen met 1-0 van Excelsior. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd al na vijf minuten gemaakt en kwam op naam van Anastasios Douvikas. Door de eerste Eredivisie-zege sinds 12 november klimt Utrecht naar de zevende plek in de Eredivisie, terwijl Excelsior dertiende staat.

Utrecht moest het doen zonder Bas Dost, die zondag tegen FC Twente (2-0 nederlaag) geblesseerd raakte aan zijn voet. Hij werd vervangen door Douvikas. Er was echter ook goed nieuws voor de ploeg: Jens Toornstra en Sander van de Streek, die tegen Twente nog ontbraken omdat ze niet helemaal fit waren, keerden terug in de basis. Dat ging ten koste van Luuk Brouwers en Amin Younes. Excelsior won afgelopen weekend met 2-0 van FC Volendam, waardoor trainer Marinus Dijkhuizen geen reden zag om wijzigingen door te voeren in zijn basiself.

De thuisploeg kende een uitstekende start, want al na vijf minuten stond het op voorsprong. Excelsior leed balverlies op de eigen helft, Can Bozdogan stuurde Douvikas diep en de spits bleef oog in oog met doelman Stijn van Gassel koel: 1-0. Tien minuten later had Van Gassel wel een antwoord op een poging van Taylor Booth, en ook Hidde ter Avest wist de Excelsior-goalie na ruim een half uur niet te passeren. Vlak voor rust leek Douvikas de 2-0 te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege hands. De bezoekers waren in de eerste helft één keer dicht bij een treffer: na een goede actie kon Marouan Azarkan uithalen, maar Vasilis Barkas bracht fraai redding.

Ook in het tweede bedrijf waren de grootste kansen voor Utrecht. Booth schoot na vijf minuten over en enkele minuten later belandde een kopbal van Douvikas op de lat. Doordat de thuisploeg verzuimde om de marge te vergroten - ook Toornstra, Brouwers en opnieuw Douvikas misten in de slotfase kansen op de 2-0 - bleef Excelsior hoop houden. De Kralingers kwamen echter niet meer tot grote mogelijkheden, waardoor ze met lege handen aan de terugreis naar Rotterdam begonnen.