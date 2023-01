Weghorst en Rashford zorgen voor lachende gezichten in Nottinghamshire

Woensdag, 25 januari 2023 om 22:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:15

Manchester United heeft de eerste halve finale van de EFL Cup naar zich toe getrokken. De ploeg van Erik ten Hag had het niet gemakkelijk op City Ground, maar trok uiteindelijk wel een 0-3 overwinning over de streep. De 0-1 van Marcus Rashford was om in te lijsten, terwijl Wout Weghorst zijn eerste in het shirt van the Red Devils maakte.

Ten Hag liet zien het toernooi uiterst serieus te nemen, gegeven zijn op papier sterke basiself. De Tukker had daarin wederom plaats voor Weghorst, alsook Lisandro Martínez, Antony en Tyrell Malacia. Laatstgenoemde startte vermoedelijk vanwege het ontbreken van de geblesseerde Luke Shaw. Ook Rashford was van de partij, en die liet zoals wel vaker afgelopen weken al snel van zich horen.

?? Manchester United op voorsprong tegen Nottingham Forest in de halve finale van de Carabao Cup! Marcus Rashford begint aan een solo vanaf eigen helft en rond vakkundig af! ?? https://t.co/KGAJlRTzy4#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/HquddlHrq5 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 25, 2023

Na vijf minuten kreeg de meest scorende speler in Europa na het WK de bal aangespeeld op eigen helft. Hem werd geen strobreed in de weg gelegd terwijl hij langs alles en iedereen van Nottingham Forest dribbelde en beheerst afdrukte in de linkerhoek: 0-1. Met zijn tiende (!) goal na de WK-break onderstreepte de Engelsman zo maar weer eens zijn topvorm.

Het was meteen de enige kans die United in het eerste halfuur kreeg. De gastheren hadden het betere van het spel en dachten na 24 minuten ook op gelijke hoogte te komen. Sam Surridge was het eindstation van een fraaie counter, maar zag arbiter Michael Oliver een streep door zijn treffer zetten. Antony doorbrak de kansarmoe aan de overkant in minuut 32. De ex-Ajacied zette een combinatie met Bruno Fernandes op, kwam oog in oog met Wayne Hennessey, maar strandde op de buitengewoon scherpe sluitpost van Forest.

Wout Weghorst heeft zijn eerste goal voor Manchester United te pakken! ??#notmun pic.twitter.com/0dxrxvQjBl — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2023

De volgende kans voor Antony werd Weghorsts moment. Eerstgenoemde schoot kiezelhard op de vuisten van Hennessey, die de bal echter in de voeten van de spits sloeg. Weghorst twijfelde geen seconde en jaagde het leer in het dak van het doel: 0-2. Hij had zo net geen tweeënhalve wedstrijd nodig voor zijn eerste in een United-shirt.

In het tweede bedrijf namen the Mancunians de regie in handen. Christian Eriksen trof de lat, voordat Ten Hag Rashford na een klein uur rust besloot te gunnen. Aan de overzijde kwam de tot voor kort United-middenvelder Jesse Lingard onder luid applaus het veld in. Hij kon het verschil voor zijn ploeg echter niet maken – Fernandes maakte er in de slotfase zelfs nog 0-3 van. United kent zo een prima uitgangspositie voor de return, die over precies een week plaatsvindt. In een eventuele finale treffen Ten Hag en zijn team Southampton of Newcastle United.