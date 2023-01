FC Twente lijkt regel niet te begrijpen: ‘Hoe kun je deze goal nou afkeuren?’

Woensdag, 25 januari 2023 om 22:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:04

Ron Jans voelt zich woensdagavond bestolen in GelreDome. De trainer van FC Twente zag tegen Vitesse (2-2) in blessuretijd een mogelijk winnend doelpunt van Ricky van Wolfswinkel worden afgekeurd wegens buitenspel, maar begrijpt daar weinig van. "Als je de lijnen op het televisiebeeld ziet, en die zien wij allemaal, dan kun je alleen denken: hoe kun je deze goal in vredesnaam afkeuren?", aldus Jans tegenover Hans Kraay junior van ESPN.

FC Twente had het lastig in Arnhem, maar leek de overwinning in minuut 93 alsnog veilig te stellen, toen Van Wolfswinkel raak kopte uit een voorzet van Gijs Smal. Na het langdurig bestuderen van de beelden besloot de arbitrage om het doelpunt af te keuren: de voet van Van Wolfswinkel bevond zich verder richting het Vitesse-doel dan elk lichaamsdeel waarmee gescoord mag worden van de laatste verdediger.

Wel of geen buitenspel? Jan Joost geeft uitleg ?????#vittwe — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2023

Hoewel dat ook uit de beelden blijkt, vindt Jans het verschil blijkbaar te miniem om de treffer af te keuren. "Als het gelijk is, of als je het niet duidelijk kan zien, wat volgens mij hier zo is, dan is de beslissing van de grensrechter vaak leidend", zegt Jans. "Hij heeft niet gevlagd en dan wordt dit doelpunt toch afgekeurd. Je ziet op de beelden wel de witte schoen van Ricky, maar hoe is de lijn, waar is de schouder van de verdediger? Dat is wel jammer."

Jans verwijt ook zijn eigen ploeg het nodige. "Voor rust hadden we eigenlijk niets te duchten van Vitesse en stonden we met 1-0 voor." Dom balverlies van Virgil Misidjan leidde vlak voor het einde van de eerste helft tot een uiterst knullig eigen doelpunt van Robin Pröpper, al komt de treffer op naam van voorzetgever Gabriel Vidovic. "Dit doelpunt geven we gewoon weg. En na rust kopten we een bal terug en maakte Vitesse direct de volgende", doelt Jans op een pass van Robin Pröpper, die onderschept werd, waarna Bartosz Bialek kon scoren. Via de 2-2 van Václav Cerny haalde Twente wel een punt binnen.

Reactie van Van Wolfswinkel

Van Wolfswinkel was direct na afloop milder voor de arbitrage dan zijn trainer Jans. "Ach, als zij zeggen dat het buitenspel is, dan zal het zo zijn", aldus de spits van Twente. "Ik heb geen moment aan buitenspel gedacht, moet ik zeggen. Maar de VAR is er voor, dan moet je er maar van uitgaan dat ze het goed hebben. Het is jammer, zonde, maar we zijn ook gewoon niet goed genoeg geweest vandaag."